iOS 14 ile gelecek özellik neler?

9To5Mac ve MacRumors adlı haber sitelerinin iOS 14 kaynak kodlarına erişmesi üzerine, yeni güncelleme ile gelecek birçok özellik açığa çıktı.

İlk olarak kod adı “Seymour” olan yeni bir fitness uygulamasından bahsediliyor. Bu uygulama Fit veya Fitness adıyla çıkabilir. Bu uygulamanın iOS 14, watchOS 7 ve tvOS 14’e özel bağımsız bir uygulama olacağı söyleniyor. Yeni fitness uygulaması ile farklı egzersiz ve aktivitelerin videolarını indirebilecek ve o antrenmanın kayıtlarını Apple Watch ile takip edebileceksiniz.

Ayrıca iOS 14’te PencilKit olarak adlandırılan yeni bir API’nin bulunacağı belirtiliyor. Bu da Apple Pencil’a normal metin girişinin yapıldığı alanlarda el yazısı tanıma ve çevirme işlemlerine izin verecek. Şu anda böyle bir özellik Apple Pencil ile sunulmuyor.

MacRumors, bu sayede Mesajlar, Mail, Takvim ve benzeri uygulamalarda metin girişinin el yazısıyla, daha pratik biçimde yapılabileceğini söylüyor. Üçüncü taraf geliştiriciler de PencilKit’e bir şekilde erişim imkanı bulacak.

iMessage da iOS 14 ile birlikte bazı yeni özellikler kazanacak. Apple’ın şu sıralar grup sohbetlerde @ işareti kişiyi etiketleme, mesaj gönderme işlemini geri alma, durum güncellemesi özelliği ve mesajları okunmamış olarak işaretleme gibi özellikler üzerinde çalıştığı söyleniyor.

iPadOS için daha gelişmiş bir mouse desteğinin gelebileceğini de ekleyelim.

iOS 14 ile gelecek diğer özellikler

Apple'ın Safari ve Mail gibi kendi yerleşik uygulamaları yerine, Google Chrome ve Gmail gibi üçüncü parti uygulamalar varsayılan uygulama olarak atanabilecek.

Çoklu işaretçiler ve sağ tıklama işlevi dahil olmak üzere daha gelişmiş fare imleci desteği.

iPad Pro için Trackpad destekli akıllı klavye.

PencilKit adlı özellikle birlikte, Apple Pencil ile yazılan el yazısı metin haline dönüştürülebilecek.

Apple Pay'e Alipay desteği eklenecek.

iPhone ile çekilen en iyi fotoğrafları belirlemek amacıyla düzenlenen Shot on iPhone Challenge (#shotoniphone) kampanyası, doğrudan fotoğraflar uygulamasına entegre edilecek. Bu sayede kullanıcıların iPhone'dan çektikleri fotoğrafları, fotoğraflar uygulaması aracılığıyla doğrudan yarışmaya yüklemeleri ve buradan da yarışma sonuçlarını görüntülemeleri sağlanacak.

iOS 14 ile birlikte duvar kağıtları daha iyi kategorize edilecek. Ayrıca üçüncü parti uygulamaların ayarlar menüsündeki duvar kağıdı seçeneğiyle doğrudan entegre olmasına izin verilecek. Bu sayede üçüncü parti duvar kağıdı uygulamalarının duvar kağıdı koleksiyonları, doğrudan duvar kağıdı ayarları menüsünde gösterilecek.

"Gobi" kod adlı yeni bir artırılmış gerçeklik uygulaması eklenecek. Şimdilik Starbucks ve Apple Store entegrasyonları olduğu bilinen bu artırılmış gerçeklik uygulamasıyla birlikte, kullanıcılar Apple Store'da sergilenen ürünlerle ilgili bilgileri görüntüleyebilecek, fiyat alabilecek ve ürünlerin özelliklerini karşılaştırabilecek.

Bahsi geçen özelliklerin büyük çoğunluğu iOS 14 kaynak kodlarında tespit edilmiş olup, bu özelliklerin bire bir final sürümünde yer alacağı garanti edilmemektedir.

iOS 14 ne zaman çıkacak?

iOS 14 güncellemesinin 8-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenmesi beklenen WWDC 2020 etkinliğinde duyurulması öngörülüyor. Bu tarihten itibaren beta sürecine girecek olan yeni işletim sisteminin Eylül ayının üçüncü haftası itibariyle de aşağıda yer alan uyumlu cihazlar için indirmeye sunulması bekleniyor.

iOS 14 güncellemesi alacak cihazlar hangileri?

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE