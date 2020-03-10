Onur Binay/posta.com.tr

İlk olarak kod adı “Seymour” olan yeni bir fitness uygulamasından bahsediliyor. Bu uygulama Fit veya Fitness adıyla çıkabilir. Bu uygulamanın iOS 14, watchOS 7 ve tvOS 14’e özel bağımsız bir uygulama olacağı söyleniyor. Yeni fitness uygulaması ile farklı egzersiz ve aktivitelerin videolarını indirebilecek ve o antrenmanın kayıtlarını Apple Watch ile takip edebileceksiniz.

Ayrıca iOS 14’te PencilKit olarak adlandırılan yeni bir API’nin bulunacağı belirtiliyor. Bu da Apple Pencil’a normal metin girişinin yapıldığı alanlarda el yazısı tanıma ve çevirme işlemlerine izin verecek. Şu anda böyle bir özellik Apple Pencil ile sunulmuyor.

MacRumors, bu sayede Mesajlar, Mail, Takvim ve benzeri uygulamalarda metin girişinin el yazısıyla, daha pratik biçimde yapılabileceğini söylüyor. Üçüncü taraf geliştiriciler de PencilKit’e bir şekilde erişim imkanı bulacak.

iMessage da iOS 14 ile birlikte bazı yeni özellikler kazanacak. Apple’ın şu sıralar grup sohbetlerde @ işareti kişiyi etiketleme, mesaj gönderme işlemini geri alma, durum güncellemesi özelliği ve mesajları okunmamış olarak işaretleme gibi özellikler üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Son olarak iPadOS için daha gelişmiş bir mouse desteğinin gelebileceğini de ekleyelim.



