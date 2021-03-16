iOS 14.5 güncellemesiyle Apple Haritalar’ı çalıştırdığınızda gideceğiniz alan veya mekanlarda kalabalık durumu nedir görebileceksiniz. Canlı ziyaret verilerini tutacak Apple Haritalar sayesinde COVID-19 nedeniyle kalabalık ortamlara girmek istemeyen kişiler boş alanları da görebilecekler.

Üstelik bu özellik, Siri ile de entegreli olarak çalışacak ve kullanıcı, sadece sesini kullanarak da bildirimde bulunabilecek.

Apple Haritalar’da işletmeler ve alanlar için günün hangi saatlerinde ne kadar yoğun olduğu konusunda genel bir grafik de görülebilecek. iOS 14.5’te Apple kullanıcılarının lokasyon verilerini anonimleştirerek alacak ve bu veriyi herkese sunacak.