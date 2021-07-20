Apple iOS 14.7 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme iPhone 12 sahiplerinin MagSafe Battery Pack aygıtından tam olarak yararlanmasına ve HomePod kullanıcılarının sayaçlarını telefonlarından yönetmesine izin veriyor. Ayrıca birtakım ek özellikler ve düzeltmeler de güncelleme dahilinde sunuluyor.

Apple’ın geçen hafta duyurduğu ve müşterilere de yavaş yavaş ulaştırılmaya başlanan MagSafe Battery Pack şarj aksesuarı için gerekli olan iPhone 12 serisi desteği güncellemeyle birlikte tam zamanında sunuluyor.

iPhone 6s ve üstü model iPhone kullanıcıları için yayınlanan iOS 14.7 güncellemesi şu iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini içeriyor:

- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max için MagSafe Harici Pil desteği

- Ev uygulaması, sayaçları HomePod’da yönetme olanağı sunar

- Artık Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Güney Kore ve İspanya için hava kalitesi bilgileri Hava Durumu ve Harita uygulamalarında bulunabilir

- Podcast’ler arşivi, tüm şovları görme ve yalnızca takip edilen şovları görme arasında seçim yapmanıza olanak tanır

- Müzik’te Listeyi Paylaş menü seçeneğinin olmaması

- Dolby Atmos ve Apple Music kayıpsız ses biçimlerinde çalmanın beklenmedik şekilde durması

- Bazı iPhone 11 modellerinde pil servisi mesajının yeniden başladıktan sonra kaybolması

- Mail iletileri oluşturulurken Braille ekranlarının geçersiz bilgiler göstermesi