Bilim & Teknoloji iOS 14.7.1 ve iPadOS 14.7.1 güncellemesi yayınlandı

iOS 14.7.1 ve iPadOS 14.7.1 güncellemesi yayınlandı

Bilim & Teknoloji

iOS 14.7.1 ve iPadOS 14.7.1 güncellemesi yayınlandı

Apple, iPhone ve iPad cihazlar için 14.7.1 ve 14.7.1 güncellemelerini yayınladı. Geçtiğimiz hafta sunulan 14.7 güncellemelerinin ardından 14.7.1 güncellemeleri hata ve güvenlik odaklı.

27 Temmuz 2021, Salı 13:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Güncelleme Touch ID özellikli iPhone modellerinin Apple Watch kilidini açmakta yarattığı sorunu düzeltiyor. Hem iPhone hem iPad içinse önemli güvenlik güncellemeleri sağlanıyor ve güncellemeler tüm kullanıcılara öneriliyor.

iOS 14.7.1 güncellemesi, Touch ID’li iPhone modellerinin, Kilidi iPhone ile Aç özelliğini kullanarak eşlenmiş bir Apple Watch’un kilidini açamamasına neden olan bir sorunu düzeltiyor. Bu güncelleme önemli güvenlik güncellemeleri de sunar ve tüm kullanıcılara önerilir.

iPadOS 14.7.1 ise önemli güvenlik güncellemeleri sunar ve tüm kullanıcılara önerilir.

Güncellemeleri gerçekleştirmek için iOS cihazınızdan Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını takip edebilirsiniz.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Tatilde bütçeniz şaşmasın
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021'in en önemli gökyüzü olayı için geri sayım başladı! Etkisi ne kadar sürecek?