iOS 14.7.1 ve iPadOS 14.7.1 güncellemesi yayınlandı
Apple, iPhone ve iPad cihazlar için 14.7.1 ve 14.7.1 güncellemelerini yayınladı. Geçtiğimiz hafta sunulan 14.7 güncellemelerinin ardından 14.7.1 güncellemeleri hata ve güvenlik odaklı.
27 Temmuz 2021, Salı 13:31 Son Güncelleme:
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Güncelleme Touch ID özellikli iPhone modellerinin Apple Watch kilidini açmakta yarattığı sorunu düzeltiyor. Hem iPhone hem iPad içinse önemli güvenlik güncellemeleri sağlanıyor ve güncellemeler tüm kullanıcılara öneriliyor.
iOS 14.7.1 güncellemesi, Touch ID’li iPhone modellerinin, Kilidi iPhone ile Aç özelliğini kullanarak eşlenmiş bir Apple Watch’un kilidini açamamasına neden olan bir sorunu düzeltiyor. Bu güncelleme önemli güvenlik güncellemeleri de sunar ve tüm kullanıcılara önerilir.
iPadOS 14.7.1 ise önemli güvenlik güncellemeleri sunar ve tüm kullanıcılara önerilir.
Güncellemeleri gerçekleştirmek için iOS cihazınızdan Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını takip edebilirsiniz.