iOS 15, iPadOS 15 ve watchOS 8 ne zaman yayınlanacak?

iOS işletim sisteminin en son sürümü iOS 15, iPhone’lara FaceTime ve Mesajlar için yeni özellikler, daha akıllı bildirimler ve yeni bir LiveText özelliği ekleyecek.

20 Eylül’de yayınlanacak güncellemeler ile iPhone ve iPad sahipleri, dikkat dağıtıcı arka plan seslerini ortadan kaldırmak için uzamsal ses ve gürültü azaltma özelliklerine kavuşacak. Ayrıca kullanıcılar FaceTime iyileştirmelerinden de yararlanacak. Yenilenen Mesajlar uygulamasına, izlemeyi kolaylaştıran yeni bir “sizinle paylaşılan” özelliği ekleyecek. Paylaşılan içerik için ayrılmış bir bölümle sohbetlerde paylaşılan fotoğraflar, müzikler ve haber makaleleri bulunacak.

Apple, push uyarılarını nasıl ve ne zaman alacağınızı kontrol etmek için yeni araçlarla bildirimlerini de değiştiriyor. Yeni “Odaklanma” modları, özellikle haberdar olmak istediğiniz uygulamalar ve kişiler dışındaki tüm uyarıları kapatmanıza imkan tanıyacak. Ayrıca çalışma, uyku ve diğer etkinlikler için özel profiller belirlenebilecek.

iOS 15’in en ilgi çekici özelliklerinden bir diğeri ise, kamerayı çevrenizi taramak ve ilgili bilgileri ortaya çıkarmak için kullanan Canlı Metin yeniliği olacak. Örneğin kamerayı, beyaz tahtaya doğrultursanız, diğerleriyle paylaşmanız için yazılı metni çıkarabilir. Ayrıca sanatı, önemli noktaları, bitkileri ve evcil hayvanları da tanımlayabilir.

Özellikle ilk sürüm, Apple’ın daha sonraki bir güncellemede beklenen yeni SharePlay özelliklerini içermeyecek. Şirket ayrıca yakın zamanda iOS 15’in en tartışmalı özelliklerini erteleyeceğini doğruladı. Şirketin kullanıcıların cihazlarında yasa dışı çocuk istismarı görüntülerini tespit etmesini sağlayacak planlanmış çocuk güvenliği güncellemesi. Apple, bu ayın başlarında, geniş çapta eleştirilen sistemde “iyileştirmeler yapmak” için değişiklikleri ertelediğini söyledi.