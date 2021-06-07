iOS 15 resmi olarak tanıtıldı! İşte gelen yenilikler

Apple, iOS işletim sisteminin yeni sürümü iOS 15’i çevrimiçi olarak düzenlenen WWDC 21'de duyurdu. İşte iOS 15 gelen yenilikler:

Pandemide her geçen gün önemi artan görüntülü görüşmede ses konusunda hem çevresel ses özellikleri hem de yapay zeka destekli görültü engelleme geliyor. Face Time için uzamsal ses getiren yeni sürüm, aynı zamanda artık yapay zeka ile ortam gürültüsünü kesiyor. Böylece video görüşmelerde ses çok daha net geliyor.

Apple'ın popüler iletişim uygulaması FaceTime, yalnızca iOS yüklü cihazlarda kullanılıyor. Ancak iOS 15 ile birlikte FaceTime, artık Android ve Windows işletim sistemlerinde de kullanılabilecek. Böylece diğer görüntülü görüşme uygulamaları, artık FaceTime gibi ciddi bir rakiple mücadele etmek zorunda kalacak. Ayrıca FaceTime üzerinden aramadaki kişiler birlikte bir şeyler izleyebilecek ya da dinleyebilecek. Apple, bu güncellemeyle FaceTime'ı biraz daha Zoom benzeri bir görüntülü arama hizmetine dönüştürüyor. FaceTime ayrıca, önceden insanlarla paylaşabilmeniz ve doğru zamanda katılabilmeniz için planlanmış bir aramanın bağlantısını paylaşmanıza da izin verecek.

Apple, iOS 15 ile gelen bir dizi başka FaceTime güncellemesini de duyurdu. Yeni bir ızgara görünümü seçeneği, ses kalitesini iyileştirmek için bir ses yalıtımı özelliği, uzamsal ses desteği ve "portre modu" ile arka planınızı bulanıklaştırma seçeneği de bu yenilikler arasında bulunuyor.

Share Play özelliğiyle Face Time görüşmelerine ortak dinleme / izleme için video ile müzik eklenebiliyor. Aynı zamanda artık arkadaşlar ile ana ekran paylaşılabiliyor. Arkadaşlar ile ortak video izleme özelliği kişilerin görüntüleriyle beraber yapılıyor. Süreçte tüm içerikler senkronize olarak çalışıyor. Burada Share Play API ile üçüncü parti desteği de bulunuyor.

Bildirimler daha basit ve daha az dikkat dağıtıcı hale gelecek. Bildirimler öncelik sırasında göre ayrılacak. Ayrıca bildirimlerden en ilgililer en üstte yer alacak. Gün içinde biriken çok sayıda bildiriminiz varsa bir özet halinde görebileceksiniz. Ayrıca bildirimleri kapatmak da mümkün olacak, bu özelliği kullandığınızda uygulamalarda durumunuz buna göre düzenlenecek.

Focus adlı özellik ile telefonunuzu ne için kullanacağınızı da seçebilecekseniz. Diyelim ki iş modunu seçtiniz, akıllı telefonunuzda öne çıkacak olan uygulamalar iş uygulamaları olacak. Hatta bağlı olan diğer cihazlarınız da aynı şekilde bu seçimden etkilenecek.

Live Text ise görseller ve fotoğraflar üzerinden yazıları alabilmeyi sağlıyor. Özellik şu anda yedi dilde çalışıyor ve görsel aramaları da geliştiriyor.

Spotlight ise yapay zekayı da kullanarak aranan görseller üzerinden daha gelişmiş kullanım sunmayı amaçlıyor. Yapılan paylaşımlara göre aktörlerin bilgileri, bir mekanın adresi gibi bilgilere uygulama üzerinden erişmek mümkün oluyor.

Memories özelliği de bir başka fotoğraf özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlarımızı bir araya getirip bizim için adeta bir albüm oluşturan iOS 15, arka planda da Apple Music'ten şarkılar çalabiliyor. Böylece fotoğraflar daha dinamik hale geliyor. Her fotoğraf ayrı ayrı analiz edilerek uygun filtreler de uygulanabiliyor.

Sadece para harcamaya kullanılmayacak, ayrıca araçları açabilmeyi de sağlayacak. Evler ve otomobiller için de anahtar özellikleri geliyor. Bu özelliği oteller gibi farklı yerlerde de kullanabilmek mümkü hale gelecek. Apple Pay'de kullanılan güvenlik özellikleri bu sistemde de yer alacak ve cüzdana kendi dijital nüfus cüzdanınızı da ekleyebileceksiniz.

Hava durumunu artık daha iyi olarak öğrenebileceğiz. Hava kalitesi, nem, bulutların durumu, Güneş'in gerçek yeri gibi bilgileri alabileceğiz.

Destek verilen özel yerlerde Apple Haritalar artık çok daha güzel görünüyor ve inanılmaz detaylı veriler sağlıyor. Yine desteki yerlerde yol çizgilerine kadar inanılmaz detaylar sağlanıyor. Bu sayede hem araç ile hem de yürürken daha rahat yol alınabiliyor. Haritalar’da yine sadece destekli yerlerde AR destekli çok özel bir yönlendirme deneyimi elde edilebiliyor.

AirPods, daha iyi bir işitme tecrübesi sunacak. Ayrıca istediğiniz uygulamalardan gelen bildirimleri ya da listeleri Siri kulaklıktan okuyacak. Buna ek olarak artık AirPods'ları uzaktan bulabilmek mümkün olacak. Find My üzerinden AirPods’ların bulunmasını kolaylaştıran yeni iOS sürümü, AirPods’u geride bırakırsanız size bunu iPhone üzerinden bildiriyor. Bu sayede AirPods’ları geride bırakma sorunu ortadan kalkıyor

Dinamik baş takibi ile müziği sizin hareketlerinize göre odaklayacak ve bir sinema salonundaki ses kalitesini etrafınızı rahatsız etmeden deneyimleyebileceksiniz. Böylece AirPods da çok daha kullanımlı hale gelecek.

iOS 15 işletim sistemi hangi telefonlara yüklenebilecek?

iOS 15 işletim sisteminin geleceği iPhone modelleri şu şekilde:

iPhone 11 serisi

iPhone 12 serisi

iPhone Xs serisi

iPhone SE 2020

iPhone XR

iPhone X

iPhone 7 serisi

iPhone 8 serisi