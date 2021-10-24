iOS 15.1 ile aşı kartı, Apple Cüzdan’a eklenebilecek

iOS 15.1 ile Apple, aşı kartlarınızı Apple Cüzdan uygulamasına eklemenize izin veriyor. Kullanıcılarının doğrudan Cüzdan uygulamasını açması ve herhangi bir yere hızlı giriş yapması için aşı kartını göstermesine yardımcı olacak.

Apple Developer web sitesindeki bir gönderide ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Apple bu özelliği güçlendirmek için SMART Sağlık Kartları spesifikasyonunu kullanıyor.

iOS 15.1, FaceTime görüşmelerinde arkadaşlarınız ile eş zamanlı olarak film izlemenizi veya şarkı dinlemenizi sağlayacak SharePlay özelliğini içeriyor. Bununla birlikte ProRes video desteği de sunuyor.

Apple çalışanının yaptığı açıklamaya göre iOS 15.1 ve iPad OS 15.1 25 Ekim'de yayınlanacak.