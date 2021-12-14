iOS 15.2 güncellemesi yayınlandı! İşte iOS 15.2 ile gelen yenilikler

iOS 15.2 güncellemesi, Apple'ın sürüm notlarına göre, Uygulama Gizlilik Raporu’nu, Dijital Miras programını ve iPhone için başka özellikleri ve hata düzeltmelerini içeriyor.

iOS 15.2 ile gelen Uygulama Gizlilik Raporu, uygulamaların son yedi gün içindeki konumuza fotoğraflarınıza, kameranıza, mikrofonunuza, kişilerinize ve daha fazlasına hangi sıklıkta eriştiğini ve uygulamalara ait ağ etkinliklerini görmenizi sağlıyor.

Bu yeniliklerin yanında Siri'de yaşanan bazı yanıt vermeme sorunları, iPhone 13 kullanıcıları için video uygulamalarında yaşanan bazı oynatma problemleri gibi pek çok konuda da hatalar giderildi.

Apple, iOS 15.2'nin yanında iPadOS 15.2, macOS Big Sur 11.6.2, macOS Monterey 12.1, watchOS 8.3, tvOS 15.2 ve HomePod 15.2'yi tüm kullanıcılara sundu. Tüm cihazlar için gelen güncellemelerde benzer şekilde güvenlik iyileştirmeleri öne çıkarken SharePlay desteği de iPad ve iPhone'lardan sonra MacBook'lar ve iMac'ler için de geldi. Bu özellik ile kullanıcılar Facetime'da görüşme yaparken video izlemek, müzik dinlemek gibi aktiviteler yapabiliyor.

iOS 15.2 güncellemesini alan iPhone modelleri