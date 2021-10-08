Analiz eden şirket Mixpanel’e göre, iOS 15'e geçiş hızı, iOS 14'ün gerisinde kaldı. Rapora göre, iOS 15 kullanıcı oranı yüzde 22.22’de kaldı. Bu oran iOS 14’te yüzde 41.97’ye ulaşmıştı. iOS 15'e geçişlerin bu kadar düşük oranda kalmasının en büyük sebebi ise yaşanan kötü deneyimler ve ortaya çıkan hatalar.

MixPanel verilerine göre, geçtiğimiz yıl yayınlanan iOS 14 sürümünü 48 saat içerisinde kullanıcıların yüzde 14.68’i yüklerken bu oran iOS 15’te ise yalnızca yüzde 8.59. 5 Ekim 2020’de iOS 14 kullanıcı sayısı yüzde 41.97’ye ulaşırken, iOS 15’te ise 5 Ekim 2021 itibarı ile güncelleme oranı yüzde 22.22’de kaldı.



