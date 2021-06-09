Bilim & Teknoloji iOS 15’i hangi iPhone modelleri destekleyecek?

iOS 15’i hangi iPhone modelleri destekleyecek?

Bilim & Teknoloji

iOS 15’i hangi iPhone modelleri destekleyecek?

Apple WWDC 2021’de iPadOS 15, watchOS 8 ve macOS Monterey sürümlerinden önce iOS 15 güncellemesini duyurdu. Peki iOS 15’i destekleyen iPhone modelleri arasında hangileri yre alıyor?

09 Haziran 2021, Çarşamba 09:40 Son Güncelleme:
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iOS 15, FaceTime için kapsamlı yenilikler, Bildirimler için yeni tasarım, işinize ve hayatınızın diğer noktalarına odaklanmanızı sağlayan özel Odak modu gibi yeniliklerle kullanıcılara sunuldu.

iOS 15 ilk olarak geliştiriciler için beta olarak sunuldu. Bunu temmuz ayında yayınlanacak public beta sürümleri izlemeye başlayacak. iOS 15 final sürümü ise sonbaharda gelecek.

iOS 15 destekleyen cihazlar arasında iPhone 12’ye ek 2015 sonbaharında çıkan iPhone 6s serisi de yer alıyor.

iOS 15 destekleyen cihazların hepsi şu şekilde:

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1.nesil)

iPhone SE (2.nesil)

iPod touch (7.nesil)

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