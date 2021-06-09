iOS 15’i hangi iPhone modelleri destekleyecek?
Apple WWDC 2021’de iPadOS 15, watchOS 8 ve macOS Monterey sürümlerinden önce iOS 15 güncellemesini duyurdu. Peki iOS 15’i destekleyen iPhone modelleri arasında hangileri yre alıyor?
09 Haziran 2021, Çarşamba 09:40 Son Güncelleme:
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iOS 15, FaceTime için kapsamlı yenilikler, Bildirimler için yeni tasarım, işinize ve hayatınızın diğer noktalarına odaklanmanızı sağlayan özel Odak modu gibi yeniliklerle kullanıcılara sunuldu.
iOS 15 ilk olarak geliştiriciler için beta olarak sunuldu. Bunu temmuz ayında yayınlanacak public beta sürümleri izlemeye başlayacak. iOS 15 final sürümü ise sonbaharda gelecek.
iOS 15 destekleyen cihazlar arasında iPhone 12’ye ek 2015 sonbaharında çıkan iPhone 6s serisi de yer alıyor.
iOS 15 destekleyen cihazların hepsi şu şekilde:
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE (1.nesil)
iPhone SE (2.nesil)
iPod touch (7.nesil)