iOS destekli cihazlar, Android’li cihazları ikiye katlayabilir

IDC, iOS cihazlarındaki artışın yıl içinde tüm hızıyla devam edeceğini belirtti. Apple açısından bu yılın güçlü bir yıl olacağını ifade eden IDC, 2021’de Android’li cihazlarda yüzde 7.4’lük bir büyüme beklediklerini dile getirdi.

iPhone satışlarında bu oranın yüzde 13.8 olacağını söyleyen IDC, böylece iOS cihazların Android’li cihazları ikiye katlayacağını öngörüyor. 2021 akıllı telefon sevkiyatlarının pandemi nedeniyle hala geciktiğini belirten IDC, Hindistan, Japonya, Orta Doğu ve Afrika gibi ülkelerin satışları artırmaya yardımcı olacağını düşünüyor. COVID-19, 2020 sevkiyatlarını büyük ölçüde etkilemiş olsa da, 2021 sevkiyatlarının 2019 yılındaki hacimlere kıyasla büyüme gösterdiği ifade ediliyor.

Çin, ABD ve Batı Avrupa gibi ülkelerde düşük gözlemlenirken; Hindistan, Japonya, Orta Doğu ve Afrika gibi ülkelerdeki büyüme göze çarpıyor. IDC, 5G teknolojisinin telefon satın alımında önemli bir rol oynadığını da belirtiyor. Geçtiğimiz yıl 277 dolar gibi bir ortalama satış fiyatına sahip olan 4G‘li cihazların ortalama satış fiyatının ise 206 dolara kadar düşeceği konuşuluyor. 5G’li cihazların üretim maliyetinde bir düşme gerçekleşmeyeceği ve 5G destekli cihazların ortalama satış miktarının 632 dolar olacağı söyleniyor.



