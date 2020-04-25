Geçen yılın Nisan ayında, Facebook'un iOS Messenger uygulaması için Dark Mode küresel olarak kullanıma sunulmuştu. Şirketin ağustos ayında Facebook uygulaması için de karanlık mod desteği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Aradan aylar geçmesine rağmen Facebook'un iOS uygulaması için karanlık mod hala gelmedi. Şirketin hala özellik üzerinde çalıştığı söyleniyor. WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, karanlık modun Facebook uygulamasının iOS versiyonunda nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

Facebook'un iOS uygulamasına gelecek olan karanlık mod tamamen siyah bir tasarım yerine gri tonlarda olacak. Simgeler ve logolara yerleştirilen beyaz vurgular olacak, böylece bir bakışta daha kolay bulunabilecekler. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, iOS Facebook kullanıcıları Karanlık Modu uygun gördüklerinde etkinleştirebilecek veya devre dışı bırakabilecek. Uygulama aynı zamanda işletim sisteminin karanlık mod tercihlerine de uyacak.

Şirket tasarım üzerinde hala çalışıyor ve gelecekte iOS'un Facebook uygulaması için Dark Mode'un son sürümünde ortaya çıkan değişiklikler olabilir. Ama en azından şimdilik, beklediğimiz gibi görünüyor.

Facebook Dark Mode’un iOS kullanıcılarına ne zaman sunulacağına dair henüz açıklama yapmadı.



