iOS ve iPadOS 13.4 güncellemesi yayınlandı - İşte gelen yenilikler
iOS ve iPadOS 13 işletim sistemlerinin dördüncü büyük güncellemesi olan iOS ve iPadOS 13.4 güncellemeleri yayınlandı. Yeni güncellemelerle birlikte çeşitli hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yapılırken, birçok yeni özellik de kullanıma sunuldu.
25 Mart 2020, Çarşamba 13:39 Son Güncelleme:
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Çeşitli hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeren iOS 13.4 güncellemesi, aynı zamanda önemli yeniliklere de ev sahipliği yapıyor. Apple'ın sürüm notlarında belirtmiş olduğu yeni özellikler şu şekilde:
iOS 13.4, yeni Memoji çıkartmaları ve Dosyalar uygulamasından iCloud Drive klasörü paylaşma özelliğini sunar. Bu güncelleme hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler de içerir.
Memoji
- Kalpli Gülen Yüz, Birbirine Dayanmış Eller ve Eğlenen Yüz de dahil olmak üzere dokuz yeni Memoji çıkartması
Dosyalar
- Dosyalar uygulamasından iCloud Drive klasörü paylaşma
- Erişimi yalnızca açıkça davet ettiğiniz kişilerle sınırlama veya klasör bağlantısına sahip herkese erişim verme denetimleri
- Kimlerin değişiklik yapabileceğini, dosya yükleyebileceğini ve dosyaları yalnızca görüntüleyip indirebileceğini seçme izinleri
- Yazışma görüntüsünde bir iletiyi silmek, taşımak veya yanıtlamak ya da bir ileti oluşturmak için her zaman görünür olan denetimler
- S/MIME’yi ayarladığınızda şifreli e-postalara verilen yanıtlar otomatik olarak şifrelenir
Apple Arcade ile App Store
- Evrensel Satın Alma desteği, katılımcı bir uygulamanın bir kez satın alınarak iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV arasında kullanılmasını sağlar
- Son oynanan Arcade oyunları Arcade sekmesinde görünür, böylece iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV aygıtınızda oynamayı sürdürebilirsiniz
- Tüm Oyunları Gör için liste görüntüsü
CarPlay
- CarPlay Kontrol Paneli için üçüncü parti navigasyon uygulaması desteği
- Gelen arama bilgileri CarPlay Kontrol Paneli’nde görünür
Artırılmış Gerçeklik
- AR Göz At, USDZ dosyalarında ses çalınmasını destekler
Klavye
- Arapça için tahmini yazma desteği
Bu güncelleme hata düzeltmeleri ve başka iyileştirmeler de içerir. Bu güncelleme:
- Tam ekran özellikli iPhone modellerinde VPN bağlantısı kesildiğinde ekrana durum çubuğu göstergesi ekler
- Kamera başlatıldıktan sonra vizörün siyah ekran görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir
- Fotoğraflar’ın fazla depolama alanı kullanıyor görünmesine neden olan bir sorunu giderir
- iMessage etkin değilse Mesajlar’da görüntü paylaşmayı engelleyen, Fotoğraflar’la ilgili bir sorunu çözer
- Mail’de iletilerin düzensiz görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir
- Mail’de yazışma listesinin boş satırlar görüntülemesine neden olan bir sorunu giderir
- Göz At’ta Paylaş düğmesine dokunulduğunda Mail’in çökmesine neden olan bir sorunu çözer
- Ayarlar’da Hücresel Veri’nin yanlış bir şekilde kapalı olarak görüntülenmesine neden olan bir sorunu düzeltir
- Safari’de Koyu Mod ve Akıllı Tersine Çevir etkinken web sayfalarının tersine çevrilmemesine neden olan bir sorunu giderir
- İlginizi ÇekebilirAvatar iOS&iPadOS 13.4 ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi ve tüm yenilikler
- Koyu Mod etkinken web içeriğinden kopyalanan metnin yapıştırıldığında görünmez olmasına neden olan bir sorunu çözer
- Safari’de CAPTCHA kutusunun yanlış görüntülenebildiği bir sorunu düzeltir
- Anımsatıcılar’ın, gecikmiş yinelenen bir anımsatıcı tamamlandı olarak işaretlenene dek bu anımsatıcı için yeni bildirimler göstermemesine neden olan bir sorunu giderir
- Anımsatıcılar’ın tamamlanmış anımsatıcılar için bildirim göndermesine neden olan bir sorunu çözer
- Giriş yapılmamış olsa bile iCloud Drive’ın Pages’da, Numbers’da ve Keynote’ta kullanılabilir görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir
- Apple Music’te video klip yayınlarının yüksek kalite olmamasına neden olan bir sorunu giderir
- Bazı taşıtlarda CarPlay bağlantısının kesilmesine neden olan bir sorunu çözer
- CarPlay ile ilgili, Harita’daki görüntünün kısa bir süreliğine bulunulan alandan uzaklaşmasına neden olan bir sorunu düzeltir
- Ev uygulamasında güvenlik kamerasına ait bir aktivite bildirimine dokunulduğunda farklı bir kaydın açılmasına neden olan bir sorunu giderir
- Ekran resminde Paylaş menüsüne dokunulduğunda Kestirmeler’in görünmemesine neden olan bir sorunu çözer
- Noktalama işaretlerine artık sayılardan ve sembollerden erişilmesini sağlayacak şekilde Burmaca klavyesini geliştirir
iPad'ler için yayınlanan iPadOS 13.4 güncellemesiyle birlikte tüm bu özelliklere ek olarak, klavye kısayolları için birtakım ek düzenlemeler ve trackpad özellikli Magic Keyboard desteği, uyumlu iPad modellerine ekleniyor. Magic Keyboard desteğinin yalnızca iPad Pro 12.9 inç (4. nesil), iPad Pro 12.9 inç (3. nesil), iPad Pro 11 inç (2. nesil) ve iPad Pro 11 inç (1. nesil) modellerine geleceğini belirtelim.
iPhone ve iPod modelleri için iOS 13.4 güncellemesi, iPad için de iPadOS 13.4 güncellemesi alan cihazların listesi şu şekilde:
iOS 13.4 güncellemesi alan iPhone modelleri:
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6S Plus
iPhone 6S
iPhone SE
iPod Touch (7.nesil)
iPadOS 13.4 güncellemesi alan iPad modelleri:
12.9 inç iPad Pro
11 inç iPad Pro
10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iPad (7. nesil)
iPad (6. nesil)
iPad (5. nesil)
iPad mini (5. nesil)
iPad mini 4
iPad Air (3. nesil)
iPad Air 2
Yeni güncellemeyi cihazınıza yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Bu güncellemeye ek olarak Apple Watch için watchOS 6.2, Apple TV için tvOS 13.4, HomePod için HomePod OS 13.4 ve Mac modelleri için de macOS Catalina 10.15.4 güncellemeleri de yayınlandı.