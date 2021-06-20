iOS'taki bir hata iPhone’ların Wi-Fi özelliğini bozabiliyor
iOS cihazların Wi-Fi noktalarına bağlanmasını engelleyen bir hata ortaya çıktı. Cihazların belli bir ada sahip Wi-Fi ağlarına bağlandıktan sonra Wi-Fi özelliğini kaybettiği belirtildi.
20 Haziran 2021, Pazar 14:25 Son Güncelleme:
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Güvenlik araştırmacısı Carl Schou, kendi kişisel Wi-Fi ağına 4 farklı karakterden oluşan karışık bir isim verdi. Bu ağa bağlanamayan Schou, bir süre sonra telefonun Wi-Fi bağlantı özelliğinin tamamen kaybolduğunu fark etti.
Carl Schou, yaptığı denemeler sırasında kişisel Wi-Fi ağına “%p%s%s%s%s%n” adını verdi. Araştırmacı, bir süre sonra telefonun Wi-Fi bağlantı özelliğinin tamamen kaybolduğunu ve listede hiçbir ağ gözükmediğini belirtti.
Ağ adını değiştirip telefonu yeniden başlatan Schou, Wi-Fi özelliğini geri getiremedi. Durumu kaydedip Twitter’da paylaşan araştırmacı, şu ifadeleri kullandı: “Adını ‘%p%s%s%s%s%n’ yaptığım kişisel Wi-Fi ağıma bağlandıktan sonra telefonumun Wi-Fi fonksiyonu tamamen kayboldu. Ağ adını değiştirmek de, telefonu yeniden başlatmak da işe yaramadı.”
Bundan etkilenen iPhone'larda sorunu çözmek için kullanıcıların iOS ağ ayarlarını sıfırlamaları gerekiyor.
iOS'ta ağ ayarları nasıl sıfırlanır?
- Ayarları açın
- Genel'i ve ardından Sıfırla'yı seçin
- Ağ Ayarlarını Sıfırla'yı seçin
- İsteği onaylayın
- iPhone yeniden başlatıldığında, Wi-Fi'nizi normal şekilde ayarlayın