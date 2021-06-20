Güvenlik araştırmacısı Carl Schou, kendi kişisel Wi-Fi ağına 4 farklı karakterden oluşan karışık bir isim verdi. Bu ağa bağlanamayan Schou, bir süre sonra telefonun Wi-Fi bağlantı özelliğinin tamamen kaybolduğunu fark etti.

Carl Schou, yaptığı denemeler sırasında kişisel Wi-Fi ağına “%p%s%s%s%s%n” adını verdi. Araştırmacı, bir süre sonra telefonun Wi-Fi bağlantı özelliğinin tamamen kaybolduğunu ve listede hiçbir ağ gözükmediğini belirtti.

Ağ adını değiştirip telefonu yeniden başlatan Schou, Wi-Fi özelliğini geri getiremedi. Durumu kaydedip Twitter’da paylaşan araştırmacı, şu ifadeleri kullandı: “Adını ‘%p%s%s%s%s%n’ yaptığım kişisel Wi-Fi ağıma bağlandıktan sonra telefonumun Wi-Fi fonksiyonu tamamen kayboldu. Ağ adını değiştirmek de, telefonu yeniden başlatmak da işe yaramadı.”

Bundan etkilenen iPhone'larda sorunu çözmek için kullanıcıların iOS ağ ayarlarını sıfırlamaları gerekiyor.

iOS'ta ağ ayarları nasıl sıfırlanır?