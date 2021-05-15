iOS 14.5.1 sürümünden sonra kullanıcılar cihazlarında belirgin bir performans düşüklüğü yaşadıklarını bildirdi. iPhone 11 ve iPhone 12 sahipleri, oyunlarda yavaşlamalardan, arayüz gecikmelerinden ve performans düşüşlerinden şikayet ediyor.

Apple sorunun ardından beta testinde olan iOS 14.6'yı hazırlamaya başladı. Resmi sürüm birkaç hafta içinde tüm kullanıcılara sunulacak.

iOS 15, 7 Haziran tarihinde Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2021) tanıtılacak. Yeni iPhone’lar ise bir aksilik çıkmazsa 2021 sonbaharında gözlerine önüne çıkacak.







