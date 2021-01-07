iPad Air 2020 detaylı inceleme - Güçlü işlemci ve renkli tasarım
Apple, iPad Pro ile üst seviye kullanıcılarına bir dizüstü bilgisayarı aratmayacak deneyim sunarken bir yandan da daha çok internette gezinmek, kitap okumak ve video izlemek için bir tablet arayanlara daha uygun fiyatta ve boyutlarda seçenekler sunuyor. Bunlardan biri de iPad Air 2020. Biz de sizler için 2020 model iPad Air’ı detaylı bir şekilde inceledik. Onur Binay/posta.com.tr
07 Ocak 2021, Perşembe 10:43 Son Güncelleme:
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iPad Air 2020, iyileştirilmiş tasarım ve Apple Pencil desteği gibi mevcut en iyi özelliklerden bazılarını daha erişilebilir hale getiriyor. Eskiyen bir iPad'iniz varsa, bu bir sonraki tabletiniz için mükemmel bir seçim olabilir.