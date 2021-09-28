Bilim & Teknoloji iPad mini ve normal iPad Türkiye'de satışa sunuldu

iPad mini ve normal iPad Türkiye'de satışa sunuldu

Bilim & Teknoloji

iPad mini ve normal iPad Türkiye'de satışa sunuldu

Apple, 14 Eylül'deki etkinliğinde duyurduğu yeni iPad ile iPad mini modelini Türkiye'de satışa sundu.

28 Eylül 2021, Salı 15:00 Son Güncelleme:
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Apple, 14 Eylül'deki etkinliğinde iPhone 13 ailesine ek yeni iPad ve iPad mini modellerini de duyurmuştu. Şimdi bu tabletler, Türkiye pazarında satışa sunuldu. iPad mini'nin 8,3 inç, iPad ise 10,2 inç büyüklüğünde ekranla geliyor.

Tüketiciler, her renk seçeneği için yalnızca Wi-Fi destekli ya da SIM desteği olan versiyonları tercih edebiliyor.

iPad mini Türkiye fiyatları şu şekilde:

64 GB depolama alanına sahip Wi-Fi destekli versiyon: 5.799 TL

64 GB depolama alanına sahip Wi-Fi + SIM destekli versiyon: 7.499 TL

256 GB depolama alanına sahip Wi-Fi destekli versiyon: 7.499 TL

256 GB depolama alanına sahip Wi-Fi + SIM destekli versiyon: 9.199 TL

iPad Türkiye fiyatları şu şekilde:

64 GB depolama alanına sahip Wi-Fi destekli versiyon: 3.899 TL

64 GB depolama alanına sahip Wi-Fi + SIM destekli versiyon: 5.599 TL

256 GB depolama alanına sahip Wi-Fi destekli versiyon: 5.599 TL

256 GB depolama alanına sahip Wi-Fi + SIM destekli versiyon: 7.099 TL

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