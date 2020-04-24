iPad Pro 2020 detaylı inceleme - Tablet mi yoksa bilgisayar mı?

İki yıl önce, Apple hayranları tamamen yenilenmiş iPad Pro ile en büyük güncellemelerden birine maruz kaldı. Bu oldukça ince yeni tablet, yeni ve radikal bir görünüm, Face ID yüz tanıma, benzersiz güç ve onu Microsoft ya da Google gibi rakiplerinden daha da ileriye götüren yeni aksesuarlar içeriyordu.





Ve şimdiyse 2020 model iPad Pro, fotoğraf ve video çekerken daha hızlı olmasının yanında onu daha iyi hale getirmek için tasarlanmış farklı şeylere de sahip. iPad'i gerçek bir dizüstü bilgisayar yedeği haline getirebilecek ve oyunu değiştiren yeni Magic Keyboard klavye den bahsediyorum. Magic Keyboard, arka aydınlatmalı tuşlara, trackpad bölgesine ve menteşesinde USB-C portuna sahip. Bu porttan iPad Pro şarj olurken iPad’in kendi portunu diğer işler (veri aktarımı, ekstra USB Hub ya da kulaklık için) için kullanabiliyorsunuz. Lafı açılmışken belirteyim, bu klavye henüz benim elime geçmedi, ilerleyen dönemde edinirsem deneyimlerim size yine aktarırım.

Gelelim fiyatlarına uzay grisi ve gümüş renkleri bulunan tabletlerden 11 inç Wi-Fi model 6.399 TL ve 12.9 inç Wi-Fi model 7.999 TL başlangıç fiyatlarına sahip. Benim kullandığım 11 inç'lik model ise Wi-Fi + Cellular desteğine sahip ve 1TB boyutunda. Fiyatı ise 11 bin 349 TL. Evet pahalılar ama cidden pek çok anlamda işinize yarıyor ve hayatınızı kolaylaştırıyor.

Şu da var eper iPad'de yeniyseniz ve iPad Pro modelleri arasında seçim yapmakta zorlanıyorsanız, 2018 modelim şu anda yeni sürümden çok daha ucuz olduğunu hatırlamakta fayda var.

Magic Keyboard'un 11 inç'lik model için olanı 2229 TL, 12.9 inçlik model için olanı ise 2699 TL.