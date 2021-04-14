iPad Pro için ekran tedariğinde sıkıntı yaşanıyor

Geçen hafta halihazırda piyasada bulunan iPad ve MacBook’ların üretim sürecinde yaşanan sıkıntı ve malzeme eksikliği sebebiyle ürünlerin teslimatının 3-4 hafta geciktiğinin ortaya çıkmasının ardından ABD merkezli ünlü medya kuruluşu Bloomberg, üst düzey tabletlerin üretiminin ve tanıtımının geciktiğini yazdı.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar Apple’ın bu ay piyasaya sürmeyi planladığı üst düzey iPad’leri ekran tedariğinde yaşanan sıkıntı nedeniyle piyasaya süremediğini iddia etti.

12.9 inçlik iPad Pro’da yeni bir MiniLED ekran teknolojisi tanıtmayı planlayan Apple’ın Nisan ayının ikinci haftasında ürünleri görücüye çıkarması bekleniyordu. Fakat Bloomberg’e konuşan kaynaklar Apple’ın tedarikçilerinden beklenen malzemelerin gelmediğini söyledi. Apple’a çalışan bir MiniLED üreticisinin yakın zaman içerisinde üretimini askıya aldığı belirtildi.

Öte yandan Apple’ın bu soruna rağmen Nisan ayının ikinci yarısında iki farklı boyutta iPad Pro tanıtmayı planladığı belirtildi.

Apple’ın yeni nesil cihazlarında kullanacağı MiniLED teknolojisi daha önce kullanılmadı. Bu ay içerisinde tanıtılması planlanan MiniLED ekran teknolojisi, ekrandaki kontrast oranını geliştirerek daha parlak bir görüntü sunmayı amaçlıyor.



