iPad Pro için Magic Keyboard Türkiye’de satışa sunuldu

Apple kısa süre önce tanıttığı iPad Pro için Magic Keyboard’u Türkiye’de satışa sundu. 11 inç iPad modellerine uyumlu olan klavye ve stand ikilisi, 299 dolardan satılırken 12,9 inç tablete uyumlu versiyon 349 dolara listelendi.

Klavyelerin Türkiye fiyatları ise 11 inç için 2229 TL, 12.9 inçlik model için ise 2699 TL seviyesinde.

Apple Magic Keyboard, arka aydınlatmalı tuşlara, trackpad bölgesine ve menteşesinde USB-C portuna sahip. Bu porttan iPad Pro şarj olurken iPad’in kendi portunu diğer işler (veri aktarımı, ekstra USB Hub ya da kulaklık için) için kullanabiliyorsunuz.



