iPadOS 15 ve iOS 15 özellikleri ortaya çıktı

Apple'ın 7 Haziran'da duyuracağı iPadOS 15 ve iOS 15 sürümlerinin bazı özellikleri ortaya çıktı. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, yeniden tasarlanmış iPad ana ekranı, güncellenmiş kilit ekranı, ek gizlilik korumaları ve farklı bildirim tercihleri içeren güncellemeler üzerinde çalışıyor.

Geliştirme aşamasındaki değişikliklerin, iPhone ve iPad için önümüzdeki büyük yazılım güncellemeleri olan iOS 15 ve iPadOS 15'e dahil edilmesi planlanıyor. Apple, Sky kod adlı yazılım güncellemelerini 7 Haziran'da başlayacak Worldwide Developers Conference etkinliğine duyuracağını söyledi.

iPad'lerde ekranın solundaki bugünün görüntüsü sütununda kullanılabilen widget’lar artık ana ekrana da yerleştirilebilecek. Kullanıcılar iOS 14'te olduğu gibi dilediği widget’ı ana ekranda kullanabilecek. Tüm sayfa widget ike doldurulabilecek.

Apple yeni güncellemeyle kullanıcıların mevcut durumlarına bağlı olarak bildirim tercihlerini belirlemelerine imkan veren yeni bir özellik sunacak. Bu bağlamda ‘uyuyor’, ‘araba kullanıyor’ veya ‘çalışıyor’ gibi seçenekler bulunan özel bir kategori eklenecek. Kullanıcılar bildirimlerini ve bildirim seslerini söz konusu durumlara özel olarak seçebilecek. iOS 15 ile birlikte gelmesi planlanan bu Bildirim Seçenekleri ise yenilenen kilit ekranından veya kontrol merkezinden seçilebilecek. Ayrıca Siri’de kullanıcıların bu işlemleri yapmasına yardım edebilecek.

iOS 15 ile Apple’ın WhatsApp ile rekabet edebilmek adına iMessage'ın sosyal bir ağ gibi davranması için çalışmalar yürüttüğü söyleniyor. iMessage'a ne gibi özellikler geleceği ise belli değil.

Apple’ın 7 Haziran’da tanıtması beklenen iOS 15 ve iPadOS 15’in bu değişikliklerin yanı sıra gizlilik konusunda da önemli yenilikleri sunması bekleniyor.