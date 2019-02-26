İpek Açar: Elim ayağım titriyor

İpek Açar internet sitelerinde kendisi için çıkan, “Kayahan’ı müzisyen Alper Kömürcü ile aldattı” iddiasıyla ilgili açıklama yaptı:

'BİR İNSANI ÜZMEK BU KADAR KOLAY OLMAMALI'

"Çok çirkin başlıklar attılar. Bir canlı yayında Alper Bey'le ne zaman tanıştığımızı sordular. 'İyi ki Doğdun Kayahan Konseri'ni senfonik olarak yapmak istediğimi, bizi İskender Paydaş'ın 2017'nin Mart ayında tanıştırdığını söyledim. Ama 'Kayahan'ı aldattı mı?' iddialarına yanıt verdi' yazıldı. Ben ne böyle bir iddia duydum, ne böyle bir şeyle karşılaştım. Bir insanı üzmek bu kadar kolay olmamalı. Bir fazla tık için yapılmamalı. Bugün konsere elim, ayağım titreyerek geldim."