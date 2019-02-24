İpek Açar, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın hazırladığı, YouTube'da yayınlanan 'Magazin Noteri' programına konuk oldu.

''CİDDİYE ALMADIM''

Şarkıcı, nişanlısı Alper Kömürcü'yle rahmetli eşi Kayahan yaşarken ilişki yaşadığı iddialarını, ''Hiç ciddiye bile almadım. Alper'i önceden tanımıyordum. Hayatıma girdiği için şükrediyorum'' diyerek, yalanladı.

2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın eşi İpek Açar ile müzisyen Alper Kömürcü.



