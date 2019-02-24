İpek Açar, Kayahan'ı aldattı mı?

Usta sanatçı Kayahan'ın 22 yıllık eşi İpek Açar, ihanet iddialarına cevap verdi. Açar, hakkında çıkan haberleri hiç ciddiye almadığını söyledi

24 Şubat 2019, Pazar 13:35 Son Güncelleme:
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İpek Açar, Kayahan'ı aldattı mı?

İpek Açar, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın hazırladığı, YouTube'da yayınlanan 'Magazin Noteri' programına konuk oldu.

''CİDDİYE ALMADIM''

Şarkıcı, nişanlısı Alper Kömürcü'yle rahmetli eşi Kayahan yaşarken ilişki yaşadığı iddialarını, ''Hiç ciddiye bile almadım. Alper'i önceden tanımıyordum. Hayatıma girdiği için şükrediyorum'' diyerek, yalanladı. 

2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın eşi İpek Açar ile müzisyen Alper Kömürcü.


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