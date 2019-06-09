İpek Açar: Yeniden evleneceğim, gelinlik giyeceğim

● ‘Nesilden Nesile’ projesinin ilk single çalışması dinleyiciyle buluştu. Hayırlı olsun.

‘Nesilden Nesile’yi uzun yıllar devam edecek bir proje olarak planladık, o yüzden adını böyle seçtik. Şimdilik iki şarkıyla merhaba dedik ‘Mazi’ ve ‘Kıskanıyorum’. Unutulmaya yüz tutmuş, kalbimize yakın hissettiğimiz şarkıları yeni versiyonlarıyla, Alper Kömürcü aranjesi ve benim yorumumla yeniden yaptık.

● Neden özellikle bu şarkılar?

Globalleşen dünyada plak şirketlerinin tamamen “Bu tutar, bu tutmaz” matematiğiyle hareket ettiği bir dönemdeyiz ne yazık ki. O yüzden kültür mirası olarak gördüğüm ve okumaktan keyif aldığım şarkıları seçtik. Çok da güzel dönüşler alıyoruz.

● Klip Ukrayna’nın Lviv şehrinde çekildi. Görüntüler çok romantik… Fikir nasıl oluştu?

Teşekkür ederiz, benim de çok içime sinen bir iş oldu. Klipte çok genç bir ekiple çalıştık. Yönetmenimiz Orçun Mutlu. Hazırlık sürecinde “Nerede çekelim?” diye düşünürken Lviv geldi aklımıza. UNESCO korumasında ve tarihi atmosferi yoğun bir şehir. Şarkının ruhuyla da bütünleşti.

● Aile klibi diyebilir miyiz bu çalışmaya? Kızınız Aslı ve Alper Kömürcü de oynuyor klipte.

Aslı Gönül’e ben teklif ettim klipte oynamasını... Hatıra olarak kalsın istedim. Çok küçükken babasının ‘Acılanma’ şarkısının klibinde de oynamıştı. Şimdi artık 19 yaşında bir genç kız. Aslında kendini göstermeyi çok sevmiyor, sosyal medya platformlarına bile mesafeli. Ben bile izin alarak paylaşıyorum fotoğraflarını. Ama sağ olsun bizi kırmadı. Alper zaten proje ortağım, Elma Şekeri Prodüksiyon Alper’le ortak şirketimiz. İleride yapımcı olarak başka isimlerin albümlerini de yapmak istiyoruz.

TEKRAR AŞIK OLMAYI AKLIMDAN GEÇİRMEZDİM

● Alper Kömürcü ile beraberliğiniz nasıl gidiyor?

Kayahan’ı kaybettikten sonra yaşadığınız kötü süreçte yeniden aşık olacağınızı tahmin edebilir miydiniz? Aklımdan bile geçiremiyordum. Hiç tahmin etmiyordum. Kendimi tamamen kapatmıştım. Beni sevenler, ailem, herkes bana “Ne olur kendini bu kadar kapatma, hayat ne getirir, ne olur belli olmaz, sen mutluluğu hak ediyorsun” diyorlardı. Ama insan o zaman asla böyle bakamıyor. Ama Allah nasip edince oluyor demek ki. Şimdi gayet güzel gidiyor her şey.

● Güven duygusu muydu sizi yakınlaştıran?

Ben böyle şeylerin biraz da kader olduğuna inanıyorum. Allah’ın nasibi, yazgısı diye düşünüyorum. Alper de çok özel bir insan, hakikaten yüreği kocaman. Sarıp sarmalayan özel insanlardan.

● Kızınız Aslı Gönül ile ilişkisi nasıl?

İkisi de birbirini çok seviyor. Gayet güzel bir ilişkileri var.

● Yeniden evlenmeyi ve çocuk yapmayı düşünüyor musunuz?

Evet, evlenmeyi düşünüyoruz Allah’ın izniyle… Ama çocuk fikri... Nasip kısmet. Ben Aslı Gönül’ü çok zor dünyaya getirdim. Ciddi bir kansızlık sorunum var. Hamileliğimde neredeyse ölümden döndüm.

● Alper Bey çok isterse?

Her şey nasip kısmet…

● Gelinlik giyecek misiniz?

Evet, istiyorum tabii ki.

ASILSIZ HABERLER YAPTIĞIMIZ İŞİN BEDELİ

● Bugünkü hayat bilginizle “Ne yaşarsak yaşayalım, hayat her noktada sıfırdan başlayabiliyormuş” diyor musunuz?

Hayat acısıyla, tatlısıyla, kayıplarıyla, hüznüyle, mutluluğuyla bir bütün, bir yolculuk… O akıyor ve biz de elimizden geldiği kadar kendi hissettiklerimizle o akışta var olmaya çalışıyoruz. Ben her zaman şükrederek yaşamaya, pozitif bakmaya, her şeyde bir iyilik bulmaya çalışırım.

● Kayahan’ı kaybetmenizin ardından tatsız haberler oldu ama siz magazinden uzak duruyorsunuz. Diğer yandan yaptığınız işin bir parçası. Dengeyi nasıl koruyorsunuz?

Aslında magazin için ilgi çekici değilim. İşimi çok seviyorum, üretmeyi, konserde bizi sevenler ile bütünleşmeyi... Ama magazin için biraz fazla hassasım galiba. Yakın zamanda, bir canlı yayında bana sorulan bir soruya cevap verdim ve ertesi gün çıkan başlıklara inanamadım. O korkunç başlıkların altında doğrusu yazıyor ama insanlara bir şeyleri duyurmak için bu kadar üzmeye ne gerek var? Kısacası magazin için biraz kırılganım galiba. Kalbim kırılıyor ama asılsız haberler de bu işin bedeli.

● Bunu bir bedel olarak mı görüyorsunuz?

Görüyorum. Çünkü maalesef “Kim ne derse desin, nasıl düşünürse düşünsün?” noktasından bakamıyorum. Yakın zamanda Beste ile bir çocuk şarkısı yaptık. Bununla ilgili gelen ilk soru: “Siz kavgalıydınız, ne oldu?” İnsanların acılı dönemlerinde kırgınlıklar olması doğal. Ama bir tatsızlık oldu diye zannediyorlar ki biz hep öyleyiz. Hayır, biz bir aileyiz. Beste kızımın ablası. Mümkün mü kırgın kalmamız! Her şeye böyle bakarsak geçmişi konuşmaktan önümüzü göremeyiz.

● Bugün nasıl ilişkiniz?

Biz bir aileyiz. Beste ailemin kıymetli bir parçası. Tabii ki bir aradayız ve diyaloğumuz çok güzel.

● Nilüfer’le ilişkiniz nasıl?

O da Kayahan’ın yakın dostlarından biriydi. Çok seviyorum onu. Çok özel bir insan Nilüfer. Her gün konuşuruz, bir gün atlasak ertesi gün mutlaka ararız birbirimizi. Kızlarımız zaten aynı okulda uzun seneler geçirdi. Umarım hiç eksilmez hayatımızdan.

● Acıların en büyüğünü yaşamış biri olarak, bugün sizi ne yaralayabilir?

Hayatı imtihanlarla yaşıyoruz. Allah göstermesin ama insanlar evlat acısı yaşıyor, yine de tutunmanın bir yolunu buluyor. Yine ağlıyor, yine gülüyor. Hayat bir şekilde devam ediyor. Önemli olan bu dünyadan insan olmayı becererek güzel bir şekilde mezun olmak.

● Bugün hayatta en büyük mutluluk kaynağınız ne?

Kızım Aslı Gönül en büyük yaşam kaynağım. Alper ile çok güzel bir birlikteliğimiz var. O da benim için çok güçlü bir yaşam kaynağı... Beni çok seven her daim yanımda olan muhteşem bir ailem var. Allah eksikliklerini göstermesin! Yaptığım işten büyük keyif alıyorum… Hepsi bir bütün.

ONUNLA OLMAK HER AÇIDAN AVANTAJDI

● Genelde çok güçlü isimlerle yan yana olmak diğer kişi için avantaj olarak görülür. Kayahan’la birlikte olmak kariyerinize nasıl yansıdı?

Kayahan öyle büyük bir müzik ustası ki onunla yan yana olmak her insan için avantajdır. Sadece benim değil, tüm öğrencileri için. Suat Suna, İskender Paydaş, Ufuk Yıldırım. O bir deryadır ve ondan sürekli öğrenirsiniz. Dolayısıyla büyük bir avantajdı benim için her zaman.

KAYAHAN BENİM İÇİN İKİ ALBÜMLÜK ŞARKI YAPTI

● Kayahan uzun süre öne çıkmanızı, kendi albümünüzü yapmanızı istememiş. “O olmasa belki daha erken uçmaya başlardım” diye düşünmediniz mi hiç?

Hayır, aslında öyle düşünmüyordu. İki albümlük şarkı hazırladı benim için, hepsi de yeni Kayahan şarkılarıydı. Zamanı gelince hepsini çıkaracağız. Zamanında yaptığımız albüm, benim seslendirdiğim single’lar hâlâ dinlenen şarkılar. Ben her zaman ne yaşarsam “Demek ki böyle olması gerekiyormuş” derim. Her şey olacağına varır.

● Kayahan çok güçlü bir isim. Geçmişinde o kadar güçlü bir isim olan bir kadınla birlikte olmak Alper Bey’i duygusal olarak nasıl etkiliyor sizce?

Alper o kadar güzel gönüllü ve kendisiyle barışık bir insan ki. Galiba ona aşık olma nedenlerimden biri de bu. Ayrıca o da müzisyen olduğu için aksine Kayahan’la ilgili yapmak istediğim şeyler konusunda bana her zaman destek oluyor. Her yıl ‘İyi ki Doğdun Kayahan’ anma konserleri düzenliyoruz . Orada da benimle birlikte büyük emek veriyor.

OYA ÇINAR