İpek Bağrıaçık ve Tufan Kılıç’ın tatili kâbusa döndü

Oyuncu İpek Bağrıaçık ile sevgilisi Tufan Kılıç, soğuk kış günlerinde sıcak bir tatil yapmak için Uzakdoğu’ya gitti. 20 Ocak’ta Tayland’ın gözde tatil merkezi Phuket Adası’na uçan çift, Patong plajında bulunan Otel Andakira’ya yerleşti. Ancak deniz, kum, güneş eşliğinde keyifli başlayan tatil, bir anda kâbusa dönüştü. Nedeni bilinmeyen bir şekilde kavgaya tutuşan çift, konakladıkları oteli ayağa kaldırdı. Tufan Bey öfkesine yenik düşünce olay daha da şiddetlendi, otel odasında cam çerçeve yere indi.

Odadan gelen sesler üzerine güvenlik görevlileri duruma müdahale ederek çifti yatıştırdı. Ancak duyduğuma göre bu kavga ikili arasındaki tüm ipleri koparmış, her ikisinin de barışmaya niyeti yokmuş...

1000 dolarlık hasar

Kavgaya müdahale eden otel görevlileri, savaş alanına dönen odada hasar tespiti de yaptı.

Alçı duvarların yumruklarla delik deşik edildiği odada 1000 dolarlık hasar olduğu belirlendi.

Çıkarılan faturayı ödeyen Tufan Kılıç’a başka bir oda verildi.

İpek Bağrıaçık ise başka boş oda bulunamayınca lobide iki gün geçirmek zorunda kaldı.

Ayrı ayrı döndüler

İpek Bağrıaçık, lobideki iki günün ardından tatilinin son günlerini geçirmek için başka bir otele yerleşti. Romantik bir tatil planlarken kavga edip ayrılan çift, Türkiye’ye de ayrı uçaklarla döndü.



