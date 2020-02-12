Magazin İpek Bağrıaçık ve Tufan Kılıç’ın tatili kâbusa döndü

İpek Bağrıaçık ve Tufan Kılıç’ın tatili kâbusa döndü

Magazin

İpek Bağrıaçık ve Tufan Kılıç’ın tatili kâbusa döndü

İpek Bağrıaçık ve Tufan Kılıç’ın mutlu başlayan Uzakdoğu tatili kâbusa döndü. Konakladıkları otelde kavgaya tutuşan çift, camı çerçeveyi yere indirdi!

12 Şubat 2020, Çarşamba 11:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Oyuncu İpek Bağrıaçık ile sevgilisi Tufan Kılıç, soğuk kış günlerinde sıcak bir tatil yapmak için Uzakdoğu’ya gitti. 20 Ocak’ta Tayland’ın gözde tatil merkezi Phuket Adası’na uçan çift, Patong plajında bulunan Otel Andakira’ya yerleşti. Ancak deniz, kum, güneş eşliğinde keyifli başlayan tatil, bir anda kâbusa dönüştü. Nedeni bilinmeyen bir şekilde kavgaya tutuşan çift, konakladıkları oteli ayağa kaldırdı. Tufan Bey öfkesine yenik düşünce olay daha da şiddetlendi, otel odasında cam çerçeve yere indi.

Odadan gelen sesler üzerine güvenlik görevlileri duruma müdahale ederek çifti yatıştırdı. Ancak duyduğuma göre bu kavga ikili arasındaki tüm ipleri koparmış, her ikisinin de barışmaya niyeti yokmuş...

1000 dolarlık hasar

  • Kavgaya müdahale eden otel görevlileri, savaş alanına dönen odada hasar tespiti de yaptı.
  • Alçı duvarların yumruklarla delik deşik edildiği odada 1000 dolarlık hasar olduğu belirlendi.
  • Çıkarılan faturayı ödeyen Tufan Kılıç’a başka bir oda verildi.
  • İpek Bağrıaçık ise başka boş oda bulunamayınca lobide iki gün geçirmek zorunda kaldı.

Ayrı ayrı döndüler

İpek Bağrıaçık, lobideki iki günün ardından tatilinin son günlerini geçirmek için başka bir otele yerleşti. Romantik bir tatil planlarken kavga edip ayrılan çift, Türkiye’ye de ayrı uçaklarla döndü.


İlgili Haberler
Genç oyuncu İpek Bağrıaçık kaza geçirdi

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
12 Şubat 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Venüs Koç burcunda
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER 5 dakikada magazin turu (12 Şubat 2020)