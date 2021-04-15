Magazin İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşk mı yaşıyor? İddiaları doğrulayan paylaşım!

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşk mı yaşıyor? İddiaları doğrulayan paylaşım!

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İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşk mı yaşıyor? İddiaları doğrulayan paylaşım!

Aşk 101 dizisiyle tanınan İpek Yazıcı, şarkıcı Ufuk Beydemir ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

15 Nisan 2021, Perşembe 10:16 Son Güncelleme:
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Ufuk Beydemir'in yeni yaşını kutlayan İpek Filiz Yazıcı, fotoğrafın altına "İyi ki doğmuş 🖤" notunu düştü ve kalp emojisi koydu.

Beydemir ise bu yoruma "Teşekkürler hanımefendi 🖤"sözleriyle karşılık verdi.

İki ismin de paylaşımlarında kalp emojisi kullanmaları aşk iddialarını doğruladı.

ARALIK AYINDA DA FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

İpek Filiz Yazıcı, şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir ile birlikte yer aldığı bu karesini de sosyal medya hesabında yayınlamıştı.

Kısa bir süre sonra 29 yaşındaki Beydemir de aynı fotoğrafı Instagram'da paylaştı. İkilinin bu gönderisi, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirmiş ama taraflar konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.

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İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşk mı yaşıyor?



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