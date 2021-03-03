Ünlü iş insanı İpek Hattat evine gelen şirket kuryesini alıkoyduğu ardından da psikolojik şiddete maruz bıraktığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia eden kuryeci Renas D. katıldı.

"PATRONUN GELMEDEN BIRAKMIYORUM"

Yaşananları anlatan Renas D. “Bozulan ürününü teslim etmek için kapısının önüne gittim, İpek Hattat “Bunlar dolandırıcı, beni bekletiyorsunuz” diye bağırdı sözleriyle olayın başlangıcını anlattı. Ardından iddiaları ile izleyenleri şaşkına çevirdi. İpek Hattat, şoförü ve erkek arkadaşı beni zorla evin içerisine alıp kapıyı kilitledi, patronun gelmeden bırakmıyorum” dedi.

EKİPLER KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ

Yaşananların ardından patronunu aradığını söyleyen genç kuryecinin iddiaları bununla da bitmedi. “İpek Hattat telefonumu paramparça etti, 2 saat boyunca hakarete maruz kaldım, hayvan dışkısının üstüne oturmamı istedi, polisler kapıya geldi ama gördüğü halde açmadı, ekipler de kapıyı kırdı” ifadeleriyle hayrete düşürdü. İpek Hattat, şoförü ve erkek arkadaşının serbest kaldığını söyleyen Renas D. “Yine de şikayetçi olacağım” dedi.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Sarıyer'de oturan cemiyet hayatının ünlü ismi İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Ancak tablet yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine şirket, kuryesini gönderdi. Kurye Renas D., eve girince kapı arkasından kilitlendi, ardından kabus dolu anlar başladı. Renas D.'nin önce telefonunu kırdılar, ardından hakaret ederek onu zorla köpek dışkısının üzerine oturtmaya çalıştılar.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kurye Renas D., geri dönmeyince patronu polisi arayıp durumu bildirdi. Harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, adrese gidip kapıyı defalarca çaldı ama açan olmadı. Günaydın'dan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Polis gerekli izinleri aldıktan sonra iki saatlik beklemenin ardından eve girip kuryeyi kurtardı. Evde bulunan İpek Hattat, sevgilisi ve şoförü gözaltına alındı. İpek Hattat'ın olay sırasında aşırı derecede alkollü olduğu iddia ediliyor.