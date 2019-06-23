İpek Soylu, şampiyonluğa doymuyor

Milli tenisçi İpek Soylu, Portekiz’de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

KANADALI RAKİBİ İLE KARŞILAŞTI

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre İpek Soylu, Figueira Da Foz kentinde düzenlenen turnuvanın tekler finalinde Kanadalı Katherine Sebov ile karşılaştı.

12. ŞAMPİYONLUK

Rakibini 6-7, 7-6, 6-3’lük setler sonucunda 2-1 yenen milli tenisçi, şampiyon oldu. İpek Soylu, kariyerindeki 12. tekler şampiyonluğuna imza attı.