İpek Tanrıyar: Aras bize sürpriz oldu

Kasımda anne olacağını açıklamıştı. Şimdilerde 8.5 aylık hamile. Oğluna Aras adını verecek.

İpek Tanrıyar, dün dün çarpıcı açıklamalar yaptı.

“Kısmetse doğum 1 Temmuz’da. Virüs nedeniyle doktor kontrolü dışında evden çıkmıyorum. Buradan söylemiş olayım; kallavi bir doğum hediyesi istiyorum. Şaka bir yana; eşim bebeğimizin gazını çıkarsa razıyım” dedi.

‘Daha çok bağlandık’

39 yaşındaki İpek Tanrıyar şunları söyledi:

“Sosyal medyada zayıf olduğumu düşünenler sataşıyor. Neymiş; bebeğimi aç bırakıyormuşum. Hiç alakası yok. Ben 12 kilo aldım, Aras da 2 kilo 400 gram. Üstelik benim zayıflığım genetik.”

İpek Tanrıyar eşinin de doğuma gireceğini belirtip “Aras bize sürpriz oldu, beklemediğimiz bir anda geldi. Allah bize hediye etti. Bu süreçte Murat ile birbirimize daha çok bağlandık” diye konuştu.











