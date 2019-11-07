İpek Tanrıyar hamile
Geçen nisanda Murat Evler ile nikah masasına oturan İpek Tanrıyar'ın hamile olduğu ortaya çıktı
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa' programının haberine göre İpek Tanrıyar'ın hamile olduğu ortaya çıktı.
'Her şey tesadüfi gelişti'
Telefonla canlı yayına bağlanan İpek Tanrıyar şu açıklamalarda bulundu:
"6 haftalık hamileyim. Biz biraz plan program yapıp ilerlemeyi düşünüyorduk. Her şey tesadüfi gelişti.Ben geçtiğimiz hafta tiyatro oyununa girmeden önce arkadaşlarımla konuşurken onlara 'Geciktim' dedim onlarda 'Hemen test yap' dediler.Test yaptım ve hamile olduğumu öğrendim."
Haberin fotoğrafları için tıklayınİpek Tanrıyar evlendi!
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