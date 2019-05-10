Kanal D’nin fenomen programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programının konuğu İpek Tanrıyar ve eşi Murat Evler’di. Yeni evli çift İpek Tanrıyar ve eşi Murat Evler yaptıkları düğünle ve kına gecesiyle sosyal medya gündemine oturdu. İpek Tanrıyar’ın kına gecesinde eşi Murat Evler’in kaftanını öpmesi sosyal medyada tartışılmıştı. Peki, İpek Tanrıyar kimdir ve kaç yaşındadır? İpek Tanrıyar’ın eşi Murat Evler kimdir? İşte detaylar…

İPEK TANRIYAR KİMDİR?

Manken, oyuncu ve spiker İpek Tanrıyar, 25 Ekim 1980 tarihinde dünyaya geldi.

Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezun oldu ancak bambaşka bir alanda kariyer yaptı. 2017’de aşk yaşamaya başladığı Murat Evler'den sahne aldığı tiyatro oyunu sonunda evlilik teklifi aldı. 2002 Yılında Brindar Adlı Bir Filmde Oynadı. Milano'da bir Türk'ün sahibi olduğu mankenlik ajansinda çalıştı. Daha sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri Gibi çeşitli dizilerde rol aldı. 2007 yılında nikah masasına oturduğu İşadamı Tunç Nazikoğlu’ndan 2008 yılında boşandı. İpek Tanrıyar, 2017’de aşk yaşamaya başladığı Murat Evler ile evlendi.