İpekyolu Belediye Başkanlığına zabıta memuru alınacak
İpekyolu Belediye Başkanlığına ilk defa atanmak üzere zabıta memuru alınacağı duyuruldu.
24 Şubat 2021, Çarşamba 16:24 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,İ"pekyolu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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