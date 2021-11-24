Kasım indirimleri kapsamında hayata geçirilen iPhone 11 256 GB Migros kampanyası ile telefonunu yenilemek isteyen vatandaşlar uygun fiyatla yeni bir iPhone telefona sahip olacak. Peki, Migros iPhone 11 256 GB kampanya fiyatı ne kadar taksit olacak mı? İşte yanıtı…

MİGROS IPHONE 11 256 GB KAMPANYA FİYATI NE KADAR TAKSİT OLACAK MI?

350 adet stokla sınırlı olan Migros iPhone kampanyasında, iPhone 256 GB’lık sürümü 7.999 TL’den satışa çıkacak. iPhone 11’in 64 GB’lık sürümünün şu an Apple Store’da ve diğer mağazalarda 7.999 TL’ye satıldığı göz önüne alındığında kampanya kullanıcılar için büyük fiyat açısından büyük avantaj sağlıyor.

ING tüketici kredisi ile peşin fiyatına 3 taksitle bu telefonu satın alınabiliyor. Aynı zamanda, World Mobil'e özel 2.000 TL üzeri alışveriş yapıldığı için 100 TL Worldpuan da kazanılabiliyor.

İPHONE 11 256 GB MİGROS KAMPANYASI NE ZAMAN?

2 yıl boyunca Apple Türkiye garantili olan iPhone 11 256 23 Kasım 2021 tarihinde satışa sunuldu.