iPhone 11 beklenenden çok daha fazla talep ediliyor
10 Eylül Salı günü dünyaya tanıtılan iPhone 11 modelleri dünyanın birçok yerinde satışa sunuldu. İlk etapta gelen satış oranları, önceki dönemde düşüşe geçen Apple'ın yüzünü güldürdü.
Yüzde 10 artış
iPhone 11 modelleri satışa sunulduğu ülkelerde büyük rağbet gördü. Özellikle iPhone 11'in yeşil ve mor renkleri, iPhone 11 Pro ve Pro Max modellerindeyse gece yeşili beklenenin üstünde satılıyor. En çok satılansa iPhone 11 Pro ve Pro Max için altın rengi oldu . Altın rengi iPhone almak isteyenler için ortalama 3 hafta gibi bir tedarik süreci oluyor.
iPhone 11 modellerine gelen bu yoğun talep, üretimin de yüzde 10 artmasına neden oldu. Apple, tedarikçilerine üretimlerin 7 ila 8 milyon adet arasında artırması talebinde bulundu.
Haberin fotoğrafları için tıklayınİşte iPhone 11'in merak edilen özellikleri
Türkiye'ye geliş tarihi
ABD, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinde 13 Eylül itibarıyla satışa sunulan iPhone 11 modelleri, tüm renk seçenekleriyle beraber 18 Eylül'de Türkiye'de de satılmaya başlanacak.
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