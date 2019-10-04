iPhone 11 beklenenden çok daha fazla talep ediliyor

Yüzde 10 artış

iPhone 11 modelleri satışa sunulduğu ülkelerde büyük rağbet gördü. Özellikle iPhone 11'in yeşil ve mor renkleri, iPhone 11 Pro ve Pro Max modellerindeyse gece yeşili beklenenin üstünde satılıyor. En çok satılansa iPhone 11 Pro ve Pro Max için altın rengi oldu . Altın rengi iPhone almak isteyenler için ortalama 3 hafta gibi bir tedarik süreci oluyor.

iPhone 11 modellerine gelen bu yoğun talep, üretimin de yüzde 10 artmasına neden oldu. Apple, tedarikçilerine üretimlerin 7 ila 8 milyon adet arasında artırması talebinde bulundu.

Haberin fotoğrafları için tıklayın İşte iPhone 11'in merak edilen özellikleri

Türkiye'ye geliş tarihi

ABD, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinde 13 Eylül itibarıyla satışa sunulan iPhone 11 modelleri, tüm renk seçenekleriyle beraber 18 Eylül'de Türkiye'de de satılmaya başlanacak.

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