iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max ve Watch Series 5, Türkiye fiyatı belli oldu

Apple yeni iPhone serisini geçen ay tanıtmıştı. 18 Ekim’de Türkiye’de satışa çıkacak olan iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max ve Watch Series 5 fiyatı resmi olarak açıklandı

10 Ekim 2019, Perşembe 00:24 Son Güncelleme:
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iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max ve Watch Series 5, Türkiye fiyatı belli oldu

Posta.com.tr

Apple iPhone 11 telefonları 18 Ekim'de satışa Türkiye’de satışa çıkacak.

iPhone tutkunlarının merakla beklediği fiyatlar, Apple’ın web sitesinde duyuruldu.

iPhone 11 Türkiye fiyatı ne kadar?

iPhone 11'in başlangıç fiyatı 7.299 TL. GB yükseldikçe fiyat da yükseliyor.

iPhone 11

64 GB: 7.299,00 TL

128 GB: 7.749,00 TL

256 GB: 8.599,00 TL

iPhone 11 Pro Türkiye fiyatı

iPhone 11 Pro'nun başlangıç fiyatı 10.999 TL.

64 GB: 10.999,00 TL

256 GB: 12.299,00 TL

512 GB: 13.999,00 TL

iPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatı

11 Pro Max

64 GB: 11.999 TL

256 GB: 13.299 TL

512 GB: 14.999 TL

Apple Watch Series 5 Türkiye fiyatı

3 bin 99 TL ile 3 bin 299 TL arasında değişiyor.

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