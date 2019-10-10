iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max ve Watch Series 5, Türkiye fiyatı belli oldu

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max ve Watch Series 5, Türkiye fiyatı belli oldu Apple yeni iPhone serisini geçen ay tanıtmıştı. 18 Ekim’de Türkiye’de satışa çıkacak olan iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max ve Watch Series 5 fiyatı resmi olarak açıklandı