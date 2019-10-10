iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max ve Watch Series 5, Türkiye fiyatı belli oldu
Apple yeni iPhone serisini geçen ay tanıtmıştı. 18 Ekim’de Türkiye’de satışa çıkacak olan iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max ve Watch Series 5 fiyatı resmi olarak açıklandı
Posta.com.tr
Apple iPhone 11 telefonları 18 Ekim'de satışa Türkiye’de satışa çıkacak.
iPhone tutkunlarının merakla beklediği fiyatlar, Apple’ın web sitesinde duyuruldu.
iPhone 11 Türkiye fiyatı ne kadar?
iPhone 11'in başlangıç fiyatı 7.299 TL. GB yükseldikçe fiyat da yükseliyor.
iPhone 11
64 GB: 7.299,00 TL
128 GB: 7.749,00 TL
256 GB: 8.599,00 TL
iPhone 11 Pro Türkiye fiyatı
iPhone 11 Pro'nun başlangıç fiyatı 10.999 TL.
64 GB: 10.999,00 TL
256 GB: 12.299,00 TL
512 GB: 13.999,00 TL
iPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatı
11 Pro Max
64 GB: 11.999 TL
256 GB: 13.299 TL
512 GB: 14.999 TL
Apple Watch Series 5 Türkiye fiyatı
3 bin 99 TL ile 3 bin 299 TL arasında değişiyor.