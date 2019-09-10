iPhone 11 ne kadar? iPhone 11 fiyatı ve özellikleri
Teknoloji devi Apple, merakla beklenen iPhone 11 modelini tüm dünyaya tanıttı. İşte iPhone 11 fiyatı ve özellikleri..
Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 11’i San Francisco’da düzenlenen lansmanda görücüye çıkardı.
İŞTE APPLE IPHONE 11
Apple, dünyanın merakla beklediği iPhone 11 modelini tanıttı.
iPhone 11'in, dünyanın en hızlı işlemcisine sahip akıllı telefon olduğu vurgulandı.
Yeni kameralardan biri 120 derece ultra geniş açıya sahip.
12 megapixelli derinlik algılayıcı kamera tanıtıldı.
iPhone 11 FİYATI NE KADAR?
iPhone 11 699 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek.
iPHONE 11 PRO FİYATI
iPhone 11 Pro 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor. iPhone 11 Pro, 999 dolardan piyasa sürülecek.