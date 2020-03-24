iPhone 11 Pro ile kaydedilen 5 saatlik film: Hermitage Müzesi
Corona virüs salgını nedeniyle birçok insan evlerine kapandı. Durum böyleyken 5 saatlik bir filmle St.Petersburg'un ünlü Hermitage Müzesini gezmeye ne dersiniz? iPhone 11 Pro ile çekilen yapım, tek şarjla ve kesintisiz tek bir planda filme alındı.
24 Mart 2020, Salı 15:09 Son Güncelleme:
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Yönetmen Axinya Gog tarafından yönetilen film, izleyicileri Rubens, Rembrandt, Tiziano Vecellio, Caravaggio, El Greco ve diğer sanatçılara ait yaklaşık 600 başyapıtı barındıran dünyanın en büyük müzelerinden birinin 45 salonunda gezdiriyor. Film, iPhone 11 Pro’nun yeni kamera sisteminin yanı sıra pil ömrünü de sergiliyor.
Yönetmen Axinya Gog tarafından yönetilen film, izleyicileri Rubens, Rembrandt, Tiziano Vecellio, Caravaggio, El Greco ve diğer sanatçılara ait yaklaşık 600 başyapıtı barındıran dünyanın en büyük müzelerinden birinin 45 salonunda gezdiriyor.
Film, iPhone 11 Pro’nun yeni kamera sisteminin yanı sıra pil ömrünü konusunda da önemli detaylar veriyor. Gog’un boş bir müzenin hayatındaki bir günü filme almak üzere koyulduğu bu yolculukta, Hermitage ana karakter olarak öne çıkıyor.
Yönetmen Axinya Gog, yapımla ilgili şunları söyledi: “Bu video, benim için zaman içinde bağlantı kurmayı ifade ediyorç Ezeli ve ebedi sanat eserleri, modern yaşamla ve en yeni teknolojiyle bir araya geliyor. İzleyicilerin yoğun yaşantılarına bir mola vererek kendilerini meditasyon etkisi yaratan bu güzelliğe bırakacaklarını umuyorum.”