iPhone 11 renkleriyle şaşırttı! İşte yeni iPhone modelleri ve fiyatları
Apple, yeni telefonlarını canlı yayınla tanıttı. iPhone 11 serisi ezber bozan renk seçenekleriyle iPhone 11 iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olarak karşımıza çıktı. iPhone 11'in ve diğer ürünlerin tanıtımını milyonlarca kişi izledi. İşte iPhone 11 fiyatı ve özellikleri, iPhone Pro fiyatı ve özellikleri, iPhone 11 Pro Max fiyatı ve özellikleri...
Akıllı telefon dünyasının öncülerinden olan Apple yeni telefon modelini ve ürünlerini her yıl olduğu gibi bu yıl da canlı olarak tanıttı.
Binlerce kişi bu canlı yayını takip etti.
iPhone 11, çift kamera ve 6 renkte geliyor.
APPLE iPHONE 11 ÖZELLİKLERİ
Günlerdir merakla beklenen iPhone 11 tanıtıldı.
iPhone 11'in, dünyanın en hızlı işlemcisine sahip akıllı telefon olduğu vurgulandı.
Yeni kameralardan biri 120 derece ultra geniş açıya sahip.
12 megapixelli derinlik algılayıcı kamera tanıtıldı.
12 MP iki kamerasıyla, kaliteli hızlı videolar çekme de mümkün olacak.
Yeni iPhone'ların en dikkat çekici özelliği ise 5G teknolojisini desteklemesi.
Filmleri internet hızınızın desteklemesi halinde saniyeler içinde telefonunuza indirebileceksiniz.
Her iki kamerası da 12 megapiksel olan iPhone 11, özel bir gece modu özelliği de taşıyor.
iPHONE 11 FİYATI
iPhone 11 699 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek.
iPHONE 11 PRO FİYATI
iPhone 11 Pro 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor. iPhone 11 Pro, 999 dolardan piyasa sürülecek. iPhone 11 Pro 3 kamera ile gelecek. Cihazın ekranı 5.8 inç ve OLED özelliğine sahip.
İŞTE YENİ İPHONE FİYATLARI
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APPLE TV PLUS
Apple, Netflix'e rakip olarak Apple TV Plus'ı 1 Kasım'da 100'ü aşkın ülkede kullanıma sunacak.
Apple TV Plus'ın aylık 4.99 olacağı duyuruldu. Apple ürünü alanlara 1 yıl Apple TV+ ücretsiz.
iPhone 11 tanıtım videosu
İPHONE 11 SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Apple'ın yeni telefonu iPhone 11 bazı kullanıcılar tarafından komik bulundu. iPhone 11 sosyal medyanın diline düştü.
İşte iPhone 11 ile ilgili yapılan bazı paylaşımlar: