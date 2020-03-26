iPhone 12 çıkış tarihi corona virüs sebebiyle ertelendi

İddialara göre iPhone 12’nin piyasaya çıkış tarihi corona virüs salgını sebebiyle ertelenecek. Normal şartlarda eylül ayında satışa sunulacağı belirtilen telefonun kasım ayına kadar piyasada olmayacağı konuşuluyor. Eylül ayındaki etkinliğin de ileri bir tarihe ertelendiği iddia ediliyor.

Apple’ın seyahat yasaklarından ötürü final tasarımı onaylamak için yöneticilerini Çin’e göndermediği ifade ediliyor.

Analistlere göre üç farklı iPhone 12 modeleni tanıtılacak ve bu telefonların ekran boyutları 5.4, 6.1 ve 6.7 inç olacak. Tüm modellerde üçlü kamera modülünün yer alması beklenirken, 6.7inçlik modelde ekstra ToF sensörü de bulunacak.

Buna ek olarak iPhone 12’de iPad Pro’da olduğu gibi LIDAR teknolojisinin olacağı iddia ediliyor. Lightfield Detection and Ranging olarak adlandırılan LIDAR teknolojisi, etraftaki nesnelerin mesafesini 5 metreye kadar ölçebiliyor. Bu teknoloji hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda çalışabiliyor.