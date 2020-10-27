iPhone 12 için TBMM’ye başvurdular
Dünya genelinde iPhone 12’lerin kutusundan sadece USB – Lightning kablo çıkıyor, tek bir ülke hariç o ise Fransa. Türkiye’deki tüketiciler ise Fransa'dakine benzer bir kanunun Türkiye'de de olmasını ileri sürerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptılar.
27 Ekim 2020, Salı 11:59 Son Güncelleme:
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Fransa'da 2010 yılında alınan bir kanuna göre, piyasaya sürülen her telefonun içerisinde kulaklık bulunma zorunluluğu var. Bu zorunluluğun nedeni ise kulaklığın, radyasyon etkisini azaltmaya yardımcı olan bir yan ürün olması. Bu arada Fransa'daki iPhone 12 modelleriyle birlikte kablolu kulaklık veriliyor olsa da şarj cihazı kutuda yok.
Benzer bir kanunun Türkiye'de de uygulanması gerektiğini düşünen kullanıcılar, toplu bir şekilde TBMM’ye başvuru yapmaya başladı.
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