iPhone 12 kullanıcıları kasa renklerinin bozulmasından şikayetçi

Apple, iPhone 12 ile iPhone 4s ve iPhone 5 tasarımına çok benzeyen yeni bir düz tasarım tanıttı. Çentik ve genel estetik aynı kalsa da arka kısım ve şasi büyük bir revizyondan geçti. Ancak yeni bir rapor, bazı iPhone 12'lerde renk değişikliği sorunu yaşandığını iddia ediyor. Birçok Apple forumunda gündem olan renk solması sorununun neden kaynaklandığı bilinmiyor.

Rapor, cihazın kasım ayında satın alındığını ve o zamandan beri şeffaf bir kılıfta olduğunu iddia ediyor. Yine rapora göre dört ay boyunca kırmızı alüminyum çerçeve önemli ölçüde solmuş. Web sitelerinde paylaşılan resimler, kasanın rengi ile satın alındığı zamandan şu anki döneme kadar olan süreçte önemli bir fark olduğunu gösteriyor.

Alüminyum kasa iPhone 12 ve 11’lerin silikon kılıflar içinde kullanılmasının bu soruna neden olup olmadığı merak ediliyor. Kırmızı iPhone 12 konusunda şikayette bulunan kullanıcı, “Kasım 2020'de, öncelikli olarak iş amaçlı kullanılacak kırmızı bir iPhone 12 satın aldık. Bu telefon, ilk günden beri şeffaf bir kılıf içinde kullanıldı ve agresif maddelerin bulunduğu herhangi bir toksik ortamda kullanılmadı" dedi.

Birçok kullanıcı bu konuda “kusurlu boya” kullanıldığını belirtiyor. Apple daha önce iPhone XR’da yaşanan boya sorunlarına “kullanıcı hatası” olarak dönüş yapmış.



