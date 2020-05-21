Bilim & Teknoloji iPhone 12 kutusundan kulaklık çıkmayabilir

iPhone 12 kutusundan kulaklık çıkmayabilir

Bilim & Teknoloji

iPhone 12 kutusundan kulaklık çıkmayabilir

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 12 serisinin kutusundan kablolu kulaklık çıkmayacak. Böyle bir adımın amacı, AirPods satışlarını daha da artırmak.

21 Mayıs 2020, Perşembe 10:23 Son Güncelleme:
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TF Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun son raporuna göre iPhone 12'nin kutusundan kablolu EarPods kulaklık çıkmayacak. Analist, Apple'ın AirPods satışlarını arttırmak için böyle bir yol izleyeceğini söylüyor. Telefonlarından 3.5 mm kulaklık girişini kaldıran ve şarj girişini de 2021’de kaldıracağı söylenen Apple, kutu içindeki Lightning girişli kulaklığı da bırakacak. Şirketin AirPods fiyatlarında da büyük indirimler sunulacağı belirtiliyor. Kuo bu yılki AirPods satış tahminini güncelleyerek 80'den 93 milyon adede çıkardı.

Bunlara ek olarak iPhone 12'nin gecikebileceği de söyleniyor. Corona virüs nedeniyle eylül ayında gerçekleşmesi planlanan lansman ekim ve hatta kasım ayına ertelenebilir.

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