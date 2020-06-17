iPhone 12 kutusunun içinde kulaklık yer almayabilir

Mayıs ayında Apple analisti Ming-Chi Kuo , Apple'ın kablolu EarPods kulaklıklarını önceki tüm iPhone modellerinde olduğu gibi iPhone 12 kutusuna dahil etmeyi planlamadığı fikrini gündeme getirdi.

Şimdi Wedbush analisti Dan Ives de aynı şeyi duyduğunu söylüyor “iPhone 12 kutusuna muhtemelen kablolu EarPods’lar olmayacak” diyen Ives, bunun Apple'ın kablosuz AirPods kulaklıklarının satışlarını daha da artırmasına yardımcı olacağını belirtti.

Wedbush analisti, Apple'ın 2019'da tahmin edilen 65 milyona kıyasla 2020'de 85 milyon AirPods satacağına inanıyor.





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Apple'ın geçen yıl gürültü önleyici AirPods Pro ile ürün yelpazesini genişletmenin yanı sıra, Apple'ın da AirPods ailesine üçüncü bir model eklediğine de inanılıyor. Bu ise AirPods Studio olarak adlandırılan kulak üstü kulaklıklar. Bunların sonbaharda satışa çıkması bekleniyor.

İPhone 12'nin kendisi ile ilgili olarak, 4G ve 5G modellerinin karışımı ile dört model şeklinde gelmesi bekleniyor. Son zamanlarda tüm iPhone 12 modellerinin 5G ağını ve daha özel olarak hangi bantlarda ve frekanslarda desteklenip desteklenmeyeceği konusunda karışık raporlar var.











