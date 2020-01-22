iPhone 12 lacivert bir renkle gelebilir

Onur Binay/posta.com.tr

Bu rapor Max Weinbach ve EverythingApplePro aracılığıyla geliyor. Weinbach, son Samsung sızıntılarının ardından doğru görünen bir kişi.

İddialara göre Apple'ın iPhone 12 Pro serisinin bir parçası olarak lacivert rengi sunacak. Bu renk Apple'ın akıllı telefonuna ilk kez sunulacak. Buna ek olarak 5G desteği ve A14 Bionic işlemci ile gelmesi beklenen iPhone 12’nin kasa kalınlığı 7.40 mm ve ekran çerçevesi de 2 mm olacak.

Analistlere göre üç farklı iPhone 12 modeleni tanıtılacak ve bu telefonların ekran boyutları 5.4, 6.1 ve 6.7 inç olacak. Tüm modellerde üçlü kamera modülünün yer alması beklenirken, 6.7inçlik modelde ekstra ToF sensörü de bulunacak.



