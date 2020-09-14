iPhone 12 Pro’nun ekranı ve kasası nasıl olacak?

Jon Prosser adlı gazeteci, Apple’ın daha önce farklı ekranlar için Üretim Onay Testi (PVT) yaptığını ama 120Hz ekranın geniş ölçekli üretim onayını almadığını söyledi. Prosser, Apple’ın PVT’den geçirdiği diğer ekranların 120Hz teknolojisine sahip olmadığını belirtti.

Apple’ın iPhone 12 modelleri için geniş ölçekli üretime başladığını söyleyen Prosser, artık ProMotion ekran ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ifade etti. Yine de, Apple’ın iPhone 12 serisini resmen tanıtmasını beklemek lazım.









iPhone 12 Pro’nun kasası göründü

EverythingApplePro isimli Twitter kullanıcısı, iPhone 12 Pro’nun kasasının yer aldığını iddia ettiği bir video paylaştı. Paylaşılan videoya göre 6,1 inçlik iPhone 12 Pro’da LiDAR bir tarayıcı bulunacak.

Kasanın sağ tarafında ise 5G modem yongası için bir anten alanı yer alıyor. SIM tepsisi ise sol taraftaki ses düğmesinin altında bulunuyor.

Öte yandan telefonun tasarımının iPhone 6’dan beri kullanılan yuvarlak tasarımının aksine daha düz ve keskin hatlara sahip olacağı düşünülüyor.











