iPhone 12 serisinin fiyatları sızdırıldı

Apple tarafına yönelik sağlam kaynaklardan Front Page Tech’ten Jon Prosser, bugün paylaştığı tweet ile iPhone 12 serisinin fiyatları ve bazı özellikleri hakkında bilgi verdi.

iPhone 12 serisiyle dört farklı model gelecek. Prosser’a göre yeni aile 649 dolardan başlayacak. iPhone 12’yi satın almak için kullanıcılarına en az 649 dolar vermesi gerekecek. 12 Max modeli ise 749 dolar olacak.

Pro modellerin başlangıç fiyatı ise iPhone 12 Pro için 999 dolardan başlıyor. En üst model 12 Pro Max ise 1.099 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak.

Modellerin Türkiye fiyatı ise tahminen 8 bin TL‘den başlayabilir. 399 dolarlık yeni iPhone SE 2020 de Türkiye’de 5.299 TL‘ye satılıyor.





Bunlara ek olarak iPhone 12, 5,4 inç OLED ekran, 5G desteği, çift arka kameraya sahip olacak. 12 Max, 6,1 inç OLED ekran, 5G desteği, çift arka kamerayla karşımıza çıkacak. iPhone 12 Pro ise 6,1 inç 120 Hz OLED ekran, üçlü arka kamera + LiDAR tarayıcı ve 5G desteği ile gelecek.

12 Pro Max ise 6,7 inç 120 Hz OLED ekran, üçlü arka kamera + LiDAR tarayıcı ve 5G desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak.



