iPhone 12 Pro modelleri yeni bir tasarıma ve bir iPhone’da daha önce görülmemiş bir dayanıklılık sağlayan yepyeni Ceramic Shield ön yüzeyle korunan iPhone’da bugüne kadar görülmüş en büyük kenardan kenara Super Retina XDR ekranlara sahip. Bir akıllı telefondaki en hızlı çip olan, Apple tasarımı A14 Bionic çip fotoğraflarda daha yaratıcı bir kontrol için yepyeni Apple ProRAW gibi etkileyici fotoğrafçılık özelliklerine güç veriyor ve ilk kez, saniyede 60 kareye kadar uçtan uca Dolby Vision video deneyimine imkan sağlıyor. Yeniden düşünülmüş pro kamera sistemleri büyük bir Ultra Geniş kamerayı, iPhone 12 Pro Max’te daha da büyük bir odak uzunluğuna sahip bir Telefoto kamerayı ve hem aydınlık hem loş ortamlarda profesyonel kalitede muhteşem fotoğraflar ve videolar çekmek için yeni Geniş kameraları içeriyor. iPhone 12 Pro modelleri, etkileyici artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri için yeni bir LiDAR Tarayıcısı ve yüksek güçlü kablosuz şarj ve iPhone’a kolayca takılan yepyeni bir aksesuar ekosistemi sunan MagSafe ile geliyor.

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max paslanmaz çelik kasa ve dört renk seçeneğiyle sunuluyor: grafit, gümüş, altın ve pasifik mavisi.

Üstün 5G deneyimi

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max, birinci sınıf donanım ve birinci sınıf yazılımların kusursuz entegrasyonuyla desteklediği gelişmiş bir 5G deneyimini küresel bir ölçeğe taşıyor. iPhone’da 5G'nin sağladığı daha hızlı indirme ve yükleme, daha kaliteli online video izleme, daha akıcı bir oyun deneyimi, uygulamalarda gerçek zamanlı etkileşim, yüksek çözünürlüklü FaceTime görüşmeler ve daha fazlası için daha yüksek hızlar sunuyor. Müşteriler, herkese açık Wi-Fi bağlantı noktalarına bağlanma ihtiyacını ortadan kaldıran, daha güvenli ve hızlı bağlantı teknolojisinden de yararlanabilecekler.

Bir akıllı telefondaki en fazla 5G bandına sahip olan iPhone 12 Pro modelleri tüm dünyada en geniş 5G kapsama alanını sağlar.1 ABD’deki modeller, iPhone 12 Pro modellerinin, yoğun nüfuslu alanlarda bile 4 Gbps’ye kadar yüksek hızlara erişmesini sağlayan, 5G’nin daha yüksek frekanslı versiyonu olan milimetre dalga boyunu destekliyor. iPhone 12 Pro modelleri ayrıca, 5G ihtiyaçlarını akıllı bir şekilde değerlendirerek veri kullanımını, hızı ve gücü gerçek zamanlı olarak dengeleyerek pil ömrünü uzatan Akıllı Veri özelliğine de sahip.





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A14 Bionic işlemci

Rakiplerinin nesillerce ilerisinde olan A14 Bionic akıllı telefon sektöründe 5 nanometre üretim teknolojisiyle üretilen ilk çiptir. Her zamankinden daha hızlı ve daha etkili olan A14 Bionic, en hızlı rakip akıllı telefon çiplerine göre yüzde 50’ye kadar daha yüksek CPU ve GPU hızlarıyla konsol kalitesinde oyun deneyimlerini, güçlü bilişimsel fotoğrafçılığı ve daha fazlasını mümkün kılarken aynı zamanda harika bir pil ömrü sağlar. Yapay öğrenme teknolojisinin sınırlarını zorlayan A14 Bionic, yüzde 80 performans artışı sağlayan 16 çekirdekli bir Neural Engine’e sahiptir. Bu 16 çekirdekli Neural Engine, saniyede 11 trilyon işlemi tamamlayarak en yoğun yapay öğrenme modellerinde bile daha yüksek performans sağlıyor.

Yeni tasarım ve inovatif ekran teknolojileri

Birinci sınıf malzemelerle tasarlanan iPhone 12 Pro modelleri, cerrahi sınıf paslanmaz çelikten muhteşem bir kenar şeridine ve hassas bir şekilde işlenmiş mat cam sırta ve bir iPhone’da ilk kez, olağanüstü dayanıklı Ceramic Shield’e sahip. Herhangi bir akıllı telefon camından daha sert olan Ceramic Shield ön yüzey, camın ötesine geçiyor. Ceramic Shield ön yüzey, sertliğini önemli oranda artırmak ve düşmelere karşı performansını 4 kat daha iyileştirmek için nano seramik kristallerle güçlendirildi.2

Alışık olduğunuz boyutlarda daha küçük kenarları olan etkileyici bir şekilde daha büyük kenardan kenara ekranlara sahip 6.1 inç iPhone 12 Pro ve 6.7 inç iPhone 12 Pro Max3 modellerinde, sektördeki en iyi renk doğruluğu için sistem genelinde renk yönetimi özelliğine sahip bir Super Retina XDR ekran bulunuyor. iPhone 12 Pro Max ise bir iPhone’daki en büyük ekrana ve etkileyici ve gerçeğe çok yakın bir görüntüleme deneyimi için neredeyse 3,5 milyon pikselle en yüksek çözünürlüğe sahip. Bu OLED ekranlar, 1200 nit maksimum parlaklığa ulaşarak HDR video içeriklerine hayat veriyor.

iPhone 12 Pro modelleri 30 dakikaya kadar 6 metreye kadar derine dalmaya dayanıklı sektör lideri IP68 derecesine sahip ve kahve ve gazlı içecekler gibi, her gün yaşanabilecek sıvı dökülmelerine karşı koruma sağlıyor.

Çok yönlü pro kamera sistemi

Dünyanın en iyi pro kamera sistemi, gücünü A14 Bionic’ten alan, son teknoloji ürünü kamera donanımıyla her seviyedeki fotoğraf ve video tutkunları için daha da çok yönlü bir araç haline geldi. A14 Bionic, yeni görüntü sinyali işlemcisi (ISP) ile birlikte görüntü kalitesini artırıyor ve geleneksel kameralarda mümkün olmayan güçlü bilişimsel fotoğrafçılık özelliklerini mümkün kılıyor. iPhone 12 Pro modelleri, bu yıl içinde kullanıma sunulacak yeni Apple ProRAW formatını da destekliyor,5 Bu yeni format, Apple’ın birden fazla kare işleme ve bilişimsel fotoğrafçılık teknolojisini RAW formatının çok yönlülüğüyle bir araya getiriyor. Kullanıcılar iPhone’da yerleşik olarak veya diğer profesyonel fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla renk, detaylar ve dinamik aralık üzerinde tam bir yaratıcı kontrol sahibi olabilecekler.

iPhone 12 Pro’da, fotoğraf ve video çekimlerinde yüzde 27 daha iyi bir loş ışık performansı için, bir iPhone’daki bugüne kadarki en hızlı diyafram değeri olan ƒ/1.6 ve yedi bileşenli lense sahip Geniş kamera, dar alanlarda daha geniş alanları ve büyüleyici manzaraları çekebilmek için 120 derece görüş alanına sahip Ultra Geniş kamera ve optik zoom aralığını 4 kata çıkararak portre fotoğrafları çekmek için mükemmel çözümü sunan 522 mm odak uzunluklu bir Telefoto kamera bulunuyor.

iPhone 12 Pro Max, pro kamera deneyimini daha da ileri götürüyor. Yeni ƒ/1.6 diyaframlı Geniş kamera 1.7μm pikselli yüzde 47 daha büyük bir sensörle, loş ışıkta yüzde 87’ye varan dev bir iyileşme sağlıyor. Ayrıca, büyük bir Ultra Geniş kamerası ve yakın çekimler ve daha dar kesitler için daha büyük bir esneklik sağlayan 65 mm odak uzunluğuna sahip bir Telefoto kamerası da bulunuyor. Sistem toplam olarak 5 kat optik zoom aralığı sunuyor.

Şimdi TrueDepth ve Ultra Geniş kameraları da kapsayacak şekilde genişletilen Gece modundaki iyileştirmeler daha da parlak fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Gece modunda Hızlı Çekim özelliğiyle, loş ışık senaryolarında bir tripodla kullanıldığında daha net videolar, daha iyi ışık izleri ve daha sorunsuz pozlama için uzun pozlama süreleri sağlıyor. Şimdi daha iyi ve daha hızlı olan Deep Fusion tüm kameralara geliyor. Yeni Smart HDR 3 ile, kullanıcılar en karmaşık ortamlarda bile daha gerçeğe yakın fotoğraflar çekebilecek.

iPhone 12 Pro modelleri bir akıllı telefondaki en yüksek video kalitesini sunan, saniyede 60 kareye kadar HDR kaydederken uçtan uca Dolby Vision formatında HDR deneyimini mümkün kılan ve sinema kalitesinde prodüksiyonlar için daha da iyi video stabilizasyonu sağlayan ilk kamera ve dünyadaki ilk aygıt. Fotoğraflar’da veya iMovie’de Dolby Vision düzenlemeleri gerçek zamanlı olarak işlenir ve düzenleme sırasında korunur. Dolby Vision özelliği bu yıl içinde Final Cut Pro X uygulamasına da gelecek. Dolby Vision, video kaydedilirken veya oynatılırken olağanüstü kontrast için Super Retina XDR ekrandan yararlanıyor. Böylece kullanıcılar 4K’ya kadar Dolby Vision videolarını AirPlay desteğiyle harici aygıtlarda paylaşabilecek.6

Gerçekçi AR deneyimi

Pro serisine, bir sahnenin ışık mesafesini ölçme ve piksel derinliği bilgilerini kullanma özelliğini sağlayan yepyeni LiDAR Tarayıcısı geliyor. Bu teknoloji daha hızlı ve daha gerçekçi AR deneyimleri sağlıyor ve loş ışıklı sahnelerde fotoğraflar ve videolarda daha yüksek doğruluk ve daha düşük çekim zamanı için otomatik odaklamayı 6 kat iyileştirir. Bu gelişmiş donanım, A14 Bionic’teki Neural Engine’in gücüyle birlikte harika bir loş ışık bokeh efekti sağlayarak Gece modunda portre çekimlerinin de önünü açıyor.

MagSafe teknolojisi

MagSafe kablosuz şarjı iyileştirerek daha iyi ve daha verimli bir deneyime dönüştürüyor ve iPhone 12 Pro modellerini harika bir şekilde tamamlayan ve kolay takılabilen aksesuarlardan oluşan yeni bir ekosistem oluşturuyor.7 Kablosuz şarj bobininin etrafında, hizalama ve verimlilik için optimize edilmiş bir mıknatıs grubu bulunan MagSafe, iPhone’a benzersiz bir deneyim getiriyor ve iPhone’a her seferinde mükemmel bir şekilde bağlanıyor. MagSafe şarj aygıtları verimli bir şekilde 15 W’a kadar güç sağlar ve mevcut Qi özellikli aygıtlarla da uyumludur. Şarj çözümleri arasında, iPhone ve Apple Watch ile kullanılmak üzere MagSafe Şarj Aygıtı ve MagSafe Duo Şarj Aygıtının yanı sıra, iPhone’un arkasına kolayca oturan yeni silikon, deri ve şeffaf kılıflar ve bir deri cüzdan da bulunuyor. Müşteriler üçüncü taraf üreticilerin inovatif MagSafe aksesuarları tasarlamalarını da bekleyebilirler.

iOS 14, Ana Ekran’ı özelleştirmenin yeni yollarını sunan yeniden tasarlanmış bir iPhone deneyimi sunuyor. Göz alıcı bir şekilde yeniden tasarlanan araç takımları bir bakışta anlık bilgiler sunuyor ve herhangi bir Ana Ekran sayfasına farklı boyutlarda tutturulabiliyor. Uygulama Arşivi, bir kullanıcının tüm uygulamalarını gezinmesi kolay, sade bir görünümde otomatik olarak düzenleyen yeni bir alan. iOS 14, ayrıca App Clips ile uygulamayı keşfetmenin ve kullanmanın yeni yollarını, Mesajlar’da bağlantıda kalmak için güçlü yeni özellikleri, Harita ile şehirleri keşfetmenin daha yeni yollarını ve daha da fazla şeffaflık ve kontrol için geliştirilmiş güvenlik özellikleri sunuyor

iPhone 12 serisi ne kadar olacak?

iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar

iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar

iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar

iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar

iPhone 12 Pro için 16 Ekim Cuma gününden itibaren ön sipariş verilebilecek ve 23 Ekim Cuma gününden itibaren satışa sunulacak. iPhone 12 Pro Max için ise 6 Kasım Cuma gününden itibaren ön sipariş verilebilecek ve 13 Kasım Cuma gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak.



