iPhone 12 ve iPhone 12 Pro kutu açılışı – ön inceleme
Yeni bir iPhone satın alacaksanız bu yıl ufak, bütçe dostu iPhone 12 Mini'den jumbo boyut ve premium fiyatlı iPhone 12 Pro Max'e kadar dört sağlam seçeneğiniz var. Peki hangisinin sizin için en uygun olduğuna nasıl karar vereceksiniz? Bugün ise iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin kutu açılışı ve ön inceleme videosuyla karşınızdayız. Bakalım bu iki telefon sizlere neler sunuyor? Onur Binay/posta.com.tr
25 Kasım 2020, Çarşamba 02:17 Son Güncelleme:
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iPhone 12'nin başlangıç fiyatı 10.999 TL. Tabii bu fiyat 64 GB için geçerli. iPhone 12 Pro'nun başlangıç fiyatı ise 14.999 TL. Bu fiyat da 128 GB için geçerli.
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