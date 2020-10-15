iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Max’in Türkiye fiyatları belli oldu

Apple, 13 Ekim günü sanal olarak düzenlediği etkinlikte iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin yanında iPhone 12 mini modelini de duyurdu. Lansmanın hemen ardından yurt dışında iPhone 12 modeli 799 dolar, iPhone 12 Pro 999 dolar, iPhone 12 Pro Max ise 1099 dolardan satışa sunuldu.

Bir teknoloji perakende zincirinin stok bilgilerine göre iPhone 12’nin başlangıç fiyatı 10.999 TL olacak. Tabi bunun 64 GB’lık model için geçerli olduğunu belirtelim. Listede yer alan diğer bilgilere göre iPhone 12 Pro’nun 128 GB’lık modeli 14.999 TL, iPhone 12 Pro Max’in 128 GB’lık sürümü ise 16.999 TL olacak. Serinin en küçük kardeşi iPhone 12 Mini’nin 64 GB’lık modeli ise 9.999 TL olacak.

Fiyatların başlangıç modeller için geçerli olduğunu ve kesinlik taşımadığını belirtelim. Dolar kurundaki dalgalanmaya bağlı olarak iPhone fiyatları Türkiye'de geçtiğimiz dönemde epey arttı. 2020 model iPhone’ların da bu nedenle Türkiye'de 10 bin TL’den aşağı olmayacağı söyleniyordu.

iPhone 12 Pro yurt dışında 23 Ekim Cuma gününden itibaren satışa sunulacak. iPhone 12 Pro Max ise 13 Kasım Cuma gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak. Yeni iPhone'ların kutu içerisinde sadece lightning kablosu olacak.







